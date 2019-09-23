«Почему так несправедливо?»: звезда группы «Мираж» экстренно составила завещание

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Певица Наталья Гулькина стала часто размышлять о возможной преждевременной смерти; звезда говорит, что такие мысли появились после болезни Анастасии Заворотнюк.

Бывшая солистка групп «Мираж» и «Звёзды» Наталья Гулькина экстренно написала завещание. Об этом певица рассказала каналу НТВ.

Как она рассказала СМИ, такое решение она приняла после сообщений о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Сейчас Гулькина воспитывает двоих детей от разных отцов. Кому из родственников и какое именно имущество звезда завещает, певица сообщать не стала.

«Я начинаю задумываться: а там наверху – что? Почему так несправедливо? Это самая страшная болезнь сегодняшнего времени, никто ни от чего не застрахован. Нас может забрать не только болезнь, нас может забрать всё, что угодно: мы летаем на самолётах, которые падают, машины, которые разбиваются. Мы идем по парку, и на нас нападает какой-то маньяк. Поэтому я написала завещание», – рассказала Наталья в интервью каналу.

Последние несколько недель жители России обсуждают состояние находящейся в больнице звезды сериала «Моя прекрасная няня». Анастасии Заворотнюк поставили страшный диагноз «глиобластома» – агрессивная опухоль головного мозга.

Напомним, 28 сентября российская балерина Анастасия Волочкова призвала людей молиться за душу Заворотнюк.