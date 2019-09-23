«Почиканная молью» пассажирка метро удивила новосибирцев

Фото с сайта «Вторая улица»

На самом деле девушка с необычной причёской не из Новосибирска; модница живёт в Санкт-Петербурге.

Пост о пассажирке с очень необычной причёской «в горошек» появился накануне в сообществе «Мода Новосибирского Метро» в социальной сети «ВКонтакте». Фотография вызвала бурную реакцию комментаторов и СМИ.

Новосибирцы выразили много предположений, почему девушка выбрала такую странную причёску: «почиканная молью», «тыковка в горошек», «стригучий лишай».

Как удалось выяснить Сиб.фм, девушка не имеет никакого отношения к Новосибирску и местному метро. Первое упоминание о фото появилось на одном из форумов в октябре прошлого года. Фото в оригинале содержит информацию о количестве веток – шесть веток таких цветов находятся в Санкт-Петербурге. Вполне вероятно, автор поста специально обрезал фотографию так, чтобы у новосибирцев не возникло подозрений о географическом положении метро.

Напомним, на прошлой неделе новосибирцев удивил пассажир метро с соколом.