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«Почиканная молью» пассажирка метро удивила новосибирцев

Рубрика: общество

01.10.2019 10:54

Фото с сайта «Вторая улица»

На самом деле девушка с необычной причёской не из Новосибирска; модница живёт в Санкт-Петербурге.

Пост о пассажирке с очень необычной причёской «в горошек» появился накануне в сообществе «Мода Новосибирского Метро» в социальной сети «ВКонтакте». Фотография вызвала бурную реакцию комментаторов и СМИ.

Новосибирцы выразили много предположений, почему девушка выбрала такую странную причёску: «почиканная молью», «тыковка в горошек», «стригучий лишай». 

Как удалось выяснить Сиб.фм, девушка не имеет никакого отношения к Новосибирску и местному метро. Первое упоминание о фото появилось на одном из форумов в октябре прошлого года. Фото в оригинале содержит информацию о количестве веток – шесть веток таких цветов находятся в Санкт-Петербурге. Вполне вероятно, автор поста специально обрезал фотографию так, чтобы у новосибирцев не возникло подозрений о географическом положении метро.

Напомним, на прошлой неделе новосибирцев удивил пассажир метро с соколом. 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирский метрополитен

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сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Нанотехнологии используют при строительстве мостов в Новосибирской области

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Голодающие медведи стали угрозой для жителей Сибири

сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как быстро проснуться

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 1 октября: потепление на несколько дней

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 1 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 самых везучих сибиряков: кто и как выигрывает миллионы рублей в лотерею

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Из окна малосемейного общежития в Бердске выпала 16-летняя девушка

вчера 20:29 Хроника 0 Коммент.

Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницы

вчера 20:08 Общество 0 Коммент.

«Человек-Паук» попал в суд за скрытную кражу у тёщи в Новосибирске

вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Реализация госпрограмм в Новосибирской области в целом эффективна

вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл «Адмиралу» по буллитам

вчера 19:13 Общество 0 Коммент.

Суд наказал виновного в бердской авиакатастрофе с гибелью известного новосибирца

вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта будут созданы новые места в детских садах Новосибирской области

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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