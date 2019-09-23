Погода в Новосибирске 2 октября: лето не спешит прощаться

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Погода в Новосибирске 2 октября: лето не спешит прощатьсяРубрика: общество
02.10.2019 07:00
фото с сайта pixabay.com
Новосибирцы могут смело прятать тёплые вещи поглубже в шкаф: холода решили не спешить с «наступательной операцией»; в ближайшие дни ожидается стабильный «плюс».
Начало отопительного сезона в Новосибирской области – это сериал не на один день. Кто-то попал в первую волну подключения и уже наслаждается горячими батареями, а кому-то остаётся радоваться разве что погожим денькам. Благо нынешняя осень не торопится «показывать зубы» и даёт возможность погулять по золотым от листьев улицам.
Теплеть в области начало ещё 1 октября, а сегодня днём столбик термометра поднимется до отметки в 12 градусов. Осадков при этом не ожидается, ветер тоже будет несильным – не более 5 метров в секунду.
К концу недели, по данным Гидрометцентра России, в Новосибирске ожидается настоящее «бабье лето». Если верить синоптикам, воздух прогреется до 18 градусов.
Напомним, 1 октября Сиб.фм обещал читателям потепление.
Мария Машанова
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Лента новостей
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