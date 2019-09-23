Погода в Новосибирске 2 октября: лето не спешит прощаться

фото с сайта pixabay.com

Новосибирцы могут смело прятать тёплые вещи поглубже в шкаф: холода решили не спешить с «наступательной операцией»; в ближайшие дни ожидается стабильный «плюс».

Начало отопительного сезона в Новосибирской области – это сериал не на один день. Кто-то попал в первую волну подключения и уже наслаждается горячими батареями, а кому-то остаётся радоваться разве что погожим денькам. Благо нынешняя осень не торопится «показывать зубы» и даёт возможность погулять по золотым от листьев улицам.

Теплеть в области начало ещё 1 октября, а сегодня днём столбик термометра поднимется до отметки в 12 градусов. Осадков при этом не ожидается, ветер тоже будет несильным – не более 5 метров в секунду.

К концу недели, по данным Гидрометцентра России, в Новосибирске ожидается настоящее «бабье лето». Если верить синоптикам, воздух прогреется до 18 градусов.

Напомним, 1 октября Сиб.фм обещал читателям потепление.