Полная программа декады пожилых людей в Новосибирской области

Фото с сайта pixabay.com

Ежегодно 1 октября отмечается Международный день пожилых людей; Сиб.фм публикует программу мероприятий.

Правительство региона разработало программу мероприятий, приуроченных к Международному дню пожилых людей.

Так, например, министерство труда и социального развития Новосибирской области с 1 по 10 октября проводит «горячую линию» по вопросам соцобеспечения для пожилых людей. В эти же дни учреждения, подведомственные министерству, проводят выставки декоративно-прикладного творчества, книг и рисунков, фотовыставки, экскурсии, просмотр видеофильмов. Также будут проходить праздничные мероприятия, концерты, заседания клубных объединений, танцевальных программ, спортивных мероприятий. Кроме того, во всех районах Новосибирска и Новосибирской области состоятся дни открытых дверей в центрах занятости населения. Специалисты проведут консультации по трудоустройству пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. По отдельным планам на всей территории региона состоятся уроки по повышению уровня финансовой грамотности для граждан пожилого возраста.

Министерство здравоохранения Новосибирской области во всех учреждениях здравоохранения региона с 1 по 10 октября организовало работу «горячей линии» для лиц пожилого возраста по актуальным вопросам медицины. В рамках проведения Дней здоровья с пожилыми пациентами проведут беседы по вопросам активного долголетия и раздадут информационные буклеты и листовки.

Министерство образования Новосибирской области с 1 по 10 октября проводит классные часы, встречи с ветеранами, волонтёрские акции.

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области с 1 по 10 октября проводит торжественные мероприятия на базе Центра спортивной подготовки по биатлону.

С 1 октября по 25 декабря во всех районах Новосибирска и Новосибирской области при поддержке «Союза пенсионеров России» будет проведено обучение пенсионеров компьютерной грамотности. Эта работа проводится в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области».

В течение октября в областной детской библиотеке имени Горького будут проходить компьютерные курсы для пенсионеров «Перейдём на ты с компьютером». Чтобы пройти занятие, нужно предварительно записаться.

До 31 октября в Новосибирской государственной областной научной библиотеке будет проходить выставка, посвящённая декаде пожилого человека и образовательный проект «Круг увлечений. Обучение английскому языку» для людей пожилого возраста.

С 1 по 10 октября читатели пенсионного возраста могут познакомиться с ресурсами Президентской библиотеки.

Большую программу приготовили работники кинозала «Синема» (Каинская, 4). Здесь в течение 10 дней будет проходить показ цикла фильмов советской классики «Вечно молодое кино». При этом стоимость билетов составляет 100 рублей, а для пенсионеров вход бесплатный.

1 октября в 14:00 – «Девчата»;

2 октября в 11:00 – «Судьба человека»;

3 октября в 14:00 – «Подкидыш»;

4 октября в 13:00 – «Высота»;

5 октября в 11:00 – «Разные судьбы»;

6 октября в 16:00 – «Небесный тихоход»;

7 октября в 11:00 – «Девушка без адреса»;

8 октября в 18:00 – «Неподдающиеся»;

9 октября в 14:00 – «Золушка»;

10 октября в 11:30 – «Весна на Заречной улице».

С 1 по 10 октября в Новосибирском художественном музее будет проходить акция, во время которой билеты для пожилых людей будут стоить 25 рублей.

Со 2 по 10 октября Новосибирский краеведческий музей и его филиалы приглашают пенсионеров на бесплатные экскурсии.

В течение декады с 1 по 10 октября в учреждениях культуры Новосибирской области будут проходить концерты с участием артистов Дома национальных культур имени Г. Д. Заволокина.

1 октября в Общественной приёмной Д. А. Медведева состоится информационно-коммуникационная встреча с ветеранами Заельцовского района.

1 октября в 12:00 в ДК «Энергия» – праздничный концерт «Как молоды мы были…».

3 октября в 15:00 в Центральной районной библиотеке имени Н. Г. Чернышевского (улица Аксёнова, 48) артисты театра «Глобус» будут читать произведения Василия Шукшина.

3 октября в 18:30 театр «Старый дом» приглашает на спектакль «Двойная игра».

4 октября в Конференц-зале администрации Ленинского района состоится информационно-коммуникационная встреча с ветеранами района.

4 октября в Новосибирском технологическом колледже состоится выставка-ярмарка творческих работ ветеранов, блюд, изделий из природного материалов «Золотая осень».

4 октября в 14:00 Государственный Сибирский русский народный хор даст концерт в актовом зале администрации Дзержинского района.

4 октября в 18:30 театр «Старый дом» приглашает посмотреть трагикомедию «Очень простая история».

5 октября в 18:00 театр «Красный театр» приглашает на спектакль «Сильвестр».

6 октября в зоопарке имени Р. А. Шило – праздничная программа «Праздник элегантного возраста». Время уточняется.

6 октября в 14:00 в Библиотеке имени А. С. Пушкина состоится концерт фольклорного ансамбля Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома.

6 октября в 18:00 театр «Красный факел» приглашает на спектакль «Иллюзия».

7 октября в Конференц-зале администрации Калининского района состоится обучающий семинар для ветеранов по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, суставов, а также риска падений и переломов.

7 октября в 13.00 в Доме культуры имени Октябрьской революции состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов.

8 октября в Доме национальных культур имени Г. Д. Заволокина – литературно-музыкальный вечер «Души запасы золотые». Время уточняется.

8 октября Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих проводит акцию «Книга на колёсах».

8 октября в 14:00 в концертно-театральном центре «Евразия» состоится концерт Сибирского русского народного хора.

8 октября 14:00 в Доме культуры имени Октябрьской революции состоится танцевальная программа для пожилых людей.

9 октября в 12:00 в Доме культуры имени Октябрьской революции стартует областной фестиваль хоровых коллективов старшего поколения «Осенняя рапсодия».

9 октября в 18:30 в театре «Красный факел» будет идти спектакль «Авантюристы».

9 октября в 19:00 в Новосибирском музыкальном театре покажут музыкальную комедию «Белая акация».

10 октября в течение дня в Новосибирской областной библиотеке для незрячих и слабовидящих проводится день информации «Актуальные вопросы прав пожилых людей».

10 октября в театре «Глобус» состоится музыкальный вечер «Письма из прошлого».

12 октября в селе Красноглинное Новосибирского района – концерт «От всей души». Время уточняется.

12 октября в 15:00 в Доме национальных культур имени Г. Д. Заволокина состоится областной конкурс «Супер-аби 2019» (Супер-бабушка 2019).

Полную программу, посвящённую проведению декады Международного дня пожилого человека, можно скачать здесь.

Напомним, 26 сентября в правительстве области рассказали о проведении декады пожилых людей в Новосибирской области.