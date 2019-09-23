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Православная церковь обвинила Анастасию Заворотнюк в «страшном грехе»Рубрика: общество
01.10.2019 15:31
Фото из личного архива героя публикации
Резкое заявление сделал представитель РПЦ; Заворотнюк обвиняют в обмане природы.
Представитель патриаршей комиссии по семейным вопросам Дмитрий Смирнов сказал, что Анастасия Заворотнюк игнорирует постулаты церкви. Об этом служитель РПЦ рассказал порталу «Дни.ру». Смирнов объяснил, что только Бог может решать – будет женщина иметь детей или нет. Процедура ЭКО, по мнению священника, «страшный грех».
Представитель РПЦ видит прямую связь между ЭКО, которое актриса сделала для рождения дочери Милы, и её заболеванием. Также Смирнов подчеркнул, что при этой процедуре врачи выращивают сразу несколько эмбрионов, из которых только один остаётся живым. Поэтому он считает процедуру ЭКО «полноценным убийством».
Напомним, 28 сентября медработница клиники, в которой лежит Анастасия Заворотнюк, выставила на продажу фотографии актрисы, сделанные тайком.
Эмиль Фукс
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