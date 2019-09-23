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Православная церковь обвинила Анастасию Заворотнюк в «страшном грехе»

Рубрика: общество

01.10.2019 15:31

Фото из личного архива героя публикации

Резкое заявление сделал представитель РПЦ; Заворотнюк обвиняют в обмане природы.

Представитель патриаршей комиссии по семейным вопросам Дмитрий Смирнов сказал, что Анастасия Заворотнюк игнорирует постулаты церкви. Об этом служитель РПЦ рассказал порталу «Дни.ру». Смирнов объяснил, что только Бог может решать – будет женщина иметь детей или нет. Процедура ЭКО, по мнению священника, «страшный грех». 

Представитель РПЦ видит прямую связь между ЭКО, которое актриса сделала для рождения дочери Милы, и её заболеванием. Также Смирнов подчеркнул, что при этой процедуре врачи выращивают сразу несколько эмбрионов, из которых только один остаётся живым. Поэтому он считает процедуру ЭКО «полноценным убийством».

Напомним, 28 сентября медработница клиники, в которой лежит Анастасия Заворотнюк, выставила на продажу фотографии актрисы, сделанные тайком. 

Эмиль Фукс

Теги: РПЦ Анастасия Заворотнюк

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

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В Новосибирской области началась декада пожилых людей

сегодня 17:46 Общество 0 Коммент.

До звонка не дожили: почему дети не выдерживают школьных нагрузок

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

По факту падения женщины с ребёнком в яму с кипятком в Новосибирске возбудили уголовное дело

сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибирске

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Площадь Лыщинского в Новосибирске преобразят за 219 миллионов

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Полная программа декады пожилых людей в Новосибирской области

сегодня 13:31 Общество 0 Коммент.

Домохозяйка угрожала взорвать отдел полиции

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

Пассажиры новосибирской подземки переходят на банковские карты

сегодня 13:09 Экономика 0 Коммент.

В Толмачёво на 8 часов задерживается рейс из Нерюнгри

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В армию по-новому: в Новосибирской области стартовал осенний призыв

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Мышь в молоке шокировала сибирячку

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Клиника Мешалкина получит 8 миллиардов рублей на реконструкцию

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Видео: автомобиль перевернулся на бок в массовом ДТП в Новосибирске

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Работу дачных маршрутов решили не останавливать в Новосибирске

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Ребёнок умер на уроке физкультуры в Сибири

сегодня 09:13 Хроника 0 Коммент.

Названы вакансии сентября с самой высокой зарплатой в Новосибирске

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Новосибирске

сегодня 08:18 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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