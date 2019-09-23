Приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах

Лента новостейПредложить новость
Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи Устиновой
Вместо чистой воды фонтан фекалий: в Бердске снова прорвало канализацию
«Роза Хутор» ответит в суде за падение пихты на новосибирскую сноубордистку
Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибирске
В армию по-новому: в Новосибирской области стартовал осенний призыв
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Приложение WhatsApp перестанет работать на телефонахРубрика: общество
01.10.2019 19:11
фото Pixabay.com
С 1 февраля на некоторых гаджетах перестанет работать популярное приложение; некоторым поклонникам мессенджера придётся купить новый смартфон.
В скором времени приложение для обмена сообщениями WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшими операционными системами. Информация об этом появилась в официальном блоге создателей мессенджера.
Уже 1 февраля 2020 года изменения затронут Android 2.3.x (Gingerbread) и iOS 8 2014 года.
Для того, чтобы продолжить пользоваться приложением, нужно будет просто обновить операционную систему до самой последней версии, а если это невозможно — купить новый смартфон.
Напомним, 20 сентября назвали самый популярный цвет нового IPhone в Новосибирске.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи Устиновой
Вместо чистой воды фонтан фекалий: в Бердске снова прорвало канализацию
«Роза Хутор» ответит в суде за падение пихты на новосибирскую сноубордистку
Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибирске
В армию по-новому: в Новосибирской области стартовал осенний призыв
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное