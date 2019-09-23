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Приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах

Рубрика: общество

01.10.2019 19:11

фото Pixabay.com

С 1 февраля на некоторых гаджетах перестанет работать популярное приложение; некоторым поклонникам мессенджера придётся купить новый смартфон.

В скором времени приложение для обмена сообщениями WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшими операционными системами. Информация об этом появилась в официальном блоге создателей мессенджера. 

Уже 1 февраля 2020 года изменения затронут Android 2.3.x (Gingerbread) и iOS 8 2014 года.

Для того, чтобы продолжить пользоваться приложением, нужно будет просто обновить операционную систему до самой последней версии, а если это невозможно — купить новый смартфон. 

Напомним, 20 сентября назвали самый популярный цвет нового IPhone в Новосибирске.

 

Никита Минин

Теги: приложения телефон

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сегодня 14:34 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:31 Общество 0 Коммент.

Домохозяйка угрожала взорвать отдел полиции

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

Пассажиры новосибирской подземки переходят на банковские карты

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В Толмачёво на 8 часов задерживается рейс из Нерюнгри

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В армию по-новому: в Новосибирской области стартовал осенний призыв

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Мышь в молоке шокировала сибирячку

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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