Приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах

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С 1 февраля на некоторых гаджетах перестанет работать популярное приложение; некоторым поклонникам мессенджера придётся купить новый смартфон.

В скором времени приложение для обмена сообщениями WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшими операционными системами. Информация об этом появилась в официальном блоге создателей мессенджера.

Уже 1 февраля 2020 года изменения затронут Android 2.3.x (Gingerbread) и iOS 8 2014 года.

Для того, чтобы продолжить пользоваться приложением, нужно будет просто обновить операционную систему до самой последней версии, а если это невозможно — купить новый смартфон.

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