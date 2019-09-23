Приют с «голодающими» детьми под Новосибирском получит дизайнерскую сушилку за 80 тысяч

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01.10.2019 19:25
Социальная служба решила закупить современные сушильные машины для белья в дом престарелых и скандальный интернат Блюдчанского; закупка появилась на следующий день после публикаций о голодающих детях.
Власти Чановского района потратят более 169 тысяч на сушку белья для дома престарелых и скандального приюта «голодающих детей». Сегодня, 1 октября общественники сообщили об аукционе на сайте госзакупок.
Тендер был размещён МБУ «Комплексный центр социального обслуживания Чановского района» ещё 27 сентября, вскоре после скандала в СМИ. Тогда воспитанник «Социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних» в селе Блюдчанское пожаловался на плохое меню и маленькие порции, из-за которых дети постоянно недокормленные.
Также подросток заявлял, что заведующая центром «приходит пьяная и распускает руки», а другие сотрудники не реагируют на жалобы несовершеннолетних. История попала в федеральные СМИ, центральный аппарат Следственного комитета РФ взял ситуацию с проверками интерната на контроль.
Максимальная цена закупки составила более 169 тысяч рублей, победителя аукциона выберут 5 октября. Согласно техзаданию, будут закуплены две новые сушильные машины высокого класса. В сушильных машинах можно будет запрограммировать температуру сушки от 40 до 90 градусов, настроить время сушки от 1 до 99 минут и степень сушки белья.
Машины смогут выполнять две загрузки по 7 килограмм в течение часа и оставлять 20-25% влажности для последующего глажения.
По данным сервиса «Яндекс.Маркет» под требования закупки подходят сушильные машины марок Bosch и Electrolux. Сайты по дизайну интерьеров рекомендуют данные модели за современный дизайн.
Корреспондент Сиб.фм не смог получить оперативный комментарий в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания Чановского района» и подготовил запрос к источникам, близким к интернату – как до этого сушили бельё в центре и не пришлось ли детям спать на мокрых простынях и ходить в мокрой одежде.
Напомним, 29 сентября недоедание сирот в Блюдчанском приюте начала проверять новосибирская прокуратура.
Никита Манько
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