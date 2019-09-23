Работу дачных маршрутов решили не останавливать в Новосибирске

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Попасть на дачу на общественном транспорте дачники Новосибирска смогут ещё в течение двух недель; в городе продлили работу маршрутов.

Потепление скорректировало работу дачных маршрутов в Новосибирске. Сразу по нескольким направлениям дачники смогут добраться до своих садовых участков до 13 октября, об этом сообщает Центр управления городским автоэлектротранспортом.

От Нижней Ельцовки до садового общества «Отдых-2» продолжит ходить автобус № 51.

Автобус № 77 до 13 октября останется на маршруте «Улица Ветлужская – Сады».

Оба маршрута продолжат курсировать ежедневно, кроме понедельника.

Также до 13 октября на линии останутся автобусы № 46 «Площадь Калинина – Отделение связи № 13» и № 73 «Отделение связи № 13 – Флотская», также до отделения связи продолжит ходить маршрут № 27 с Ботанического жилмассива.

В рейсы продолжит выходить и 73-я маршрутка от ДК Кирова до Северного кладбища.

Напомним, в середине сентября в Новосибирске изменилось расписание электричек.