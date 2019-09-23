Ребёнок умер на уроке физкультуры в Сибири

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Ребёнок умер на уроке физкультуры в СибириРубрика: проиcшествия
01.10.2019 09:13
фото с сайта ОК.ру
Следственный комитет начал проверку смерти школьника на уроке физкультуры; мальчик скончался, несмотря на оказанную помощь.
Следователи СКР по Республике Алтай начали доследственную проверку по факту трагедии в Чойской средней школе. На уроке физкультуры умер десятиклассник. Мальчику стало плохо во время выполнения упражнений на перекладине 30 сентября. Ребёнок потерял сознание. В спортзал тут же прибыл местный фельдшер, но спасти подростка не удалось.
Следователи уже провели опрос педагогов, одноклассников и родителей. Назначены разнообразные экспертизы, с помощью которых предстоит установить причину смерти ребёнка. Также сотрудники СКР изучают медицинскую документацию, чтобы выяснить, позволяло ли состояние здоровья школьника заниматься физической культурой.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в июне под Новосибирском ребёнка завалило песком на берегу реки.
Татьяна Картавых
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