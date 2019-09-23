«Роза Хутор» ответит в суде за падение пихты на новосибирскую сноубордистку

Фото Антона Разуваева из архива Сиб.фм

Падение дерева привело к переломанным рукам, ногам и трём операциям; ответчиками по делу выступают владельцы трассы и Сочинский национальный парк.

Новосибирская сноубордистка Мария Сиротенко выжила после падения на неё 20-метровой пихты и получила переломы рук и ног. Сегодня, 1 октября, в прокуратуре Заельцовского района сообщили о начале слушаний иска о компенсации вреда здоровью к популярному горнолыжному курорту Сочи.

Инцидент случился днём 15 февраля 2018 года на Красной поляне в Сочи. По данным очевидцев, 29-летняя Мария Сиротенко каталась на «зелёной» трассе для новичков и направлялась к подъёмнику, когда на девушку упала 20-метровая пихта.

В результате падения дерева сноубордистка получила множественные травмы, в том числе переломы конечностей и травму позвоночника. Врачи доставили туристку в реанимацию, и после трёх операций угроза жизни миновала.

После происшествия администрация курорта «Роза Хутор» выпустила предупреждение об угрозе «лесопадения» из-за переменчивой погоды. Затем администрация сообщила о проверке.

Иск потерпевшей поддержала прокуратура, ответчиками по делу выступают компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», владельцы трассы «Обер Хутор» («красная» сложная трасса) и ФГБУ «Сочинский национальный парк».

«Сегодня рассмотрено ходатайство о передаче дела из Новосибирска по подсудности, в котором было отказано. Дело вновь назначено к слушанию, по существу процесса ещё не было», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

Редакция Сиб.фм подготовила запросы к компаниям курорта «Роза Хутор» и руководству Сочинского национального парка.

Напомним, в апреле новосибирский сноубордист устроил скандал из-за призовых на «Роза Хуторе».