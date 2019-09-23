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«Роза Хутор» ответит в суде за падение пихты на новосибирскую сноубордистку

Рубрика: общество

01.10.2019 15:15

Фото Антона Разуваева из архива Сиб.фм

Падение дерева привело к переломанным рукам, ногам и трём операциям; ответчиками по делу выступают владельцы трассы и Сочинский национальный парк.

Новосибирская сноубордистка Мария Сиротенко выжила после падения на неё 20-метровой пихты и получила переломы рук и ног. Сегодня, 1 октября, в прокуратуре Заельцовского района сообщили о начале слушаний иска о компенсации вреда здоровью к популярному горнолыжному курорту Сочи.

Инцидент случился днём 15 февраля 2018 года на Красной поляне в Сочи. По данным очевидцев, 29-летняя Мария Сиротенко каталась на «зелёной» трассе для новичков и направлялась к подъёмнику, когда на девушку упала 20-метровая пихта. 

В результате падения дерева сноубордистка получила множественные травмы, в том числе переломы конечностей и травму позвоночника. Врачи доставили туристку в реанимацию, и после трёх операций угроза жизни миновала.

После происшествия администрация курорта «Роза Хутор» выпустила предупреждение об угрозе «лесопадения» из-за переменчивой погоды. Затем администрация сообщила о проверке.

Иск потерпевшей поддержала прокуратура, ответчиками по делу выступают компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», владельцы трассы «Обер Хутор» («красная» сложная трасса) и ФГБУ «Сочинский национальный парк».

«Сегодня рассмотрено ходатайство о передаче дела из Новосибирска по подсудности, в котором было отказано. Дело вновь назначено к слушанию, по существу процесса ещё не было», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

Редакция Сиб.фм подготовила запросы к компаниям курорта «Роза Хутор» и руководству Сочинского национального парка.

Напомним, в апреле новосибирский сноубордист устроил скандал из-за призовых на «Роза Хуторе».

Никита Манько

Теги: туризм суд сноуборд травма Сочи

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

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В Новосибирской области началась декада пожилых людей

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сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В армию по-новому: в Новосибирской области стартовал осенний призыв

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Мышь в молоке шокировала сибирячку

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Клиника Мешалкина получит 8 миллиардов рублей на реконструкцию

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Видео: автомобиль перевернулся на бок в массовом ДТП в Новосибирске

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Работу дачных маршрутов решили не останавливать в Новосибирске

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Ребёнок умер на уроке физкультуры в Сибири

сегодня 09:13 Хроника 0 Коммент.

Названы вакансии сентября с самой высокой зарплатой в Новосибирске

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Новосибирске

сегодня 08:18 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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