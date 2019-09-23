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Сбербанк заключил первую сделку «валютный форвард с предоплатой»Рубрика: бизнес
01.10.2019 17:39
Фото предоставлено Сбербанком России
Клиент – крупная компания, работающая в Сибири; благодаря новому инструменту компания может применять комбинированные решения для хеджирования валютных рисков и получать финансирование под будущую валютную выручку.
Сбербанк заключил первую сделку «валютный форвард с предоплатой». Совсем недавно мы сообщали о том, что такой продукт только появился в Сбербанке, а клиенты уже начали использовать этот инструмент для решения своих текущих задач.
Клиент – одна из крупнейших компаний, работающих на территории присутствия Сибирского банка ПАО Сбербанк. Поскольку компания экспортирует свою продукцию, вопрос колебания курсов валют для неё особенно актуален: в случае негативного изменения курса могут существенно снизиться доходы. Кроме того, для клиента актуален вопрос краткосрочного оборотного кредитования. И тот, и другой вопросы решаются при помощи «валютного форварда с предоплатой» – комбинированного решения для хеджирования валютного риска и получения финансирования под ожидаемое поступление валютной выручки. Так, клиент-экспортёр получил 90 % средств в рублях от продажи долларов США по фиксированному курсу. Помимо прочего, есть возможность подобрать срок сделки и размер предоплаты, а такие применение для компаний-импортёров для авансового платежа. Простое оформление и доступность финансирования в режиме «по требованию», конкурентные ставки и при этом все расходы – в будущей цене продажи выручки – отличительные черты «валютного форварда с предоплатой».
Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Для работающих на внешних рынках компаний крайне важно использовать инструменты управления валютными рисками. Мы очень рады, что заключили первую сделку валютного форварда с предоплатой – сибирские компании-участники ВЭД используют в своей работе современный и отвечающий духу времени подход. Применение финансовых инструментов является признаком зрелости менеджмента любой компании».
Напомним, 1 октября стало известно о том, что Сбербанк выступил инициатором проведения региональной конференция в рамках AI Journey.
Анатолий Якимов
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