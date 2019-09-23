Сбербанк заключил первую сделку «валютный форвард с предоплатой»

7 баллов
+6
65.07 70.84
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

сегодня 18:13 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области началась декада пожилых людей

сегодня 17:46 Общество 0 Коммент.

До звонка не дожили: почему дети не выдерживают школьных нагрузок

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

По факту падения женщины с ребёнком в яму с кипятком в Новосибирске возбудили уголовное дело

сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

«Роза Хутор» ответит в суде за падение пихты на новосибирскую сноубордистку

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибирске

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Площадь Лыщинского в Новосибирске преобразят за 219 миллионов

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Полная программа декады пожилых людей в Новосибирской области

сегодня 13:31 Общество 0 Коммент.

Домохозяйка угрожала взорвать отдел полиции

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

Пассажиры новосибирской подземки переходят на банковские карты

сегодня 13:09 Экономика 0 Коммент.

В Толмачёво на 8 часов задерживается рейс из Нерюнгри

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В армию по-новому: в Новосибирской области стартовал осенний призыв

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Мышь в молоке шокировала сибирячку

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Клиника Мешалкина получит 8 миллиардов рублей на реконструкцию

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Видео: автомобиль перевернулся на бок в массовом ДТП в Новосибирске

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Работу дачных маршрутов решили не останавливать в Новосибирске

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Ребёнок умер на уроке физкультуры в Сибири

сегодня 09:13 Хроника 0 Коммент.

Названы вакансии сентября с самой высокой зарплатой в Новосибирске

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Новосибирске

сегодня 08:18 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Сбербанк заключил первую сделку «валютный форвард с предоплатой»

Рубрика: бизнес

01.10.2019 17:39

Фото предоставлено Сбербанком России

Клиент – крупная компания, работающая в Сибири; благодаря новому инструменту компания может применять комбинированные решения для хеджирования валютных рисков и получать финансирование под будущую валютную выручку.

Сбербанк заключил первую сделку «валютный форвард с предоплатой». Совсем недавно мы сообщали о том, что такой продукт только появился в Сбербанке, а клиенты уже начали использовать этот инструмент для решения своих текущих задач.

Клиент – одна из крупнейших компаний, работающих на территории присутствия Сибирского банка ПАО Сбербанк. Поскольку компания экспортирует свою продукцию, вопрос колебания курсов валют для неё особенно актуален: в случае негативного изменения курса могут существенно снизиться доходы. Кроме того, для клиента актуален вопрос краткосрочного оборотного кредитования. И тот, и другой вопросы решаются при помощи «валютного форварда с предоплатой» – комбинированного решения для хеджирования валютного риска и получения финансирования под ожидаемое поступление валютной выручки. Так, клиент-экспортёр получил 90 % средств в рублях от продажи долларов США по фиксированному курсу. Помимо прочего, есть возможность подобрать срок сделки и размер предоплаты, а такие применение для компаний-импортёров для авансового платежа. Простое оформление и доступность финансирования в режиме «по требованию», конкурентные ставки и при этом все расходы – в будущей цене продажи выручки – отличительные черты «валютного форварда с предоплатой».

Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Для работающих на внешних рынках компаний крайне важно использовать инструменты управления валютными рисками. Мы очень рады, что заключили первую сделку валютного форварда с предоплатой – сибирские компании-участники ВЭД используют в своей работе современный и отвечающий духу времени подход. Применение финансовых инструментов является признаком зрелости менеджмента любой компании».

Напомним, 1 октября стало известно о том, что Сбербанк выступил инициатором проведения региональной конференция в рамках AI Journey.

Анатолий Якимов

Теги: Сибирь Сбербанк Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

сегодня 18:13 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области началась декада пожилых людей

сегодня 17:46 Общество 0 Коммент.

До звонка не дожили: почему дети не выдерживают школьных нагрузок

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

По факту падения женщины с ребёнком в яму с кипятком в Новосибирске возбудили уголовное дело

сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

«Роза Хутор» ответит в суде за падение пихты на новосибирскую сноубордистку

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибирске

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Площадь Лыщинского в Новосибирске преобразят за 219 миллионов

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Полная программа декады пожилых людей в Новосибирской области

сегодня 13:31 Общество 0 Коммент.

Домохозяйка угрожала взорвать отдел полиции

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

Пассажиры новосибирской подземки переходят на банковские карты

сегодня 13:09 Экономика 0 Коммент.

В Толмачёво на 8 часов задерживается рейс из Нерюнгри

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В армию по-новому: в Новосибирской области стартовал осенний призыв

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Мышь в молоке шокировала сибирячку

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Клиника Мешалкина получит 8 миллиардов рублей на реконструкцию

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Видео: автомобиль перевернулся на бок в массовом ДТП в Новосибирске

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Работу дачных маршрутов решили не останавливать в Новосибирске

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Ребёнок умер на уроке физкультуры в Сибири

сегодня 09:13 Хроника 0 Коммент.

Названы вакансии сентября с самой высокой зарплатой в Новосибирске

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Новосибирске

сегодня 08:18 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
07.12.2018

Бояться ли китайцев, юани приносящих

Стоит ли опасаться инте...

Читать далее
Image
23.11.2018

7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест

Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...

Читать далее
Image
12.11.2018

Серпом по Байкалу

Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...

Читать далее
Image
08.11.2018

День Сибири: праздновать можно, но осторожно

Власти пр...

Читать далее
Image
24.10.2018

Столица, переносись!

Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленн...

Читать далее

Новости по теме

Жена новосибирского ресторатора-миллионера пожаловалась Малахову на избиения сегодня 16:51 По факту падения женщины с ребёнком в яму с кипятком в Новосибирске возбудили уголовное дело сегодня 16:03 Владивосток примет первую региональную конференцию AI Journey сегодня 14:41

Популярное

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Около 200 домов в Новосибирске рискуют не получить тепло

Image

«В светлый путь»: новый автобусный маршрут запустят в Новосибирск...

Image

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

Image

Опубликована программа декады пожилых людей в Новосибирской облас...

Image

Когда дадут тепло в Новосибирске: СГК опубликовала график подачи ...