Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «АСТ-54» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ», со страницы Натальи Устиновой в социальной "ВКонтакте"

Об обнружении тела пропавшей 6 сентября Натальи Устиновой стало известно сегодня после обеда; на месте гибели женщины сейчас работают следователи.

Тело 36-летней жительницы Новосибирска Натальи Устиновой, которая 6 сентября поехала покупать автомобиль и пропала, обнаружили сегодня полицейские в Кировском районе. Сейчас на месте работают представитель регионального Следкома, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ведомства.

"Никаких подробностей пока нет, поскольку сообщение об обнаружении тела поступило буквально час назад. На месте работают следователи", — уточнили в новосибирском Следственном комитете.

В областной полиции детали обнаружения тела Устиновой тоже не разглашают.

Поиски женщины продолжались 25 дней. В них принимали участие как правоохранители, так и волонтёры отряда "Лиза Алерт".

Напомним, 6 сентября Наталья Устинова увезла двоих детей в школу и планировала поехать покупать автомобиль. На встречу с продавцом она отправилась на своей Mazda Demio с госномером Е482РТ 54. Известно, что при себе у Устиновой были наличные на покупку.

Спустя три дня после исчезновения женщины новосибирская полиция сообщила об обнаружении её автомобиля — иномарку нашли в Калининском районе.

Как сообщили Сиб.фм источники, близкие к расследованию, свою машину Наталья оставила на окраине Новосибирска. На парковке рядом с магазином «Ашан» на улице Свечникова пропавшая вызвала Яндекс.Такси и поехала на улицу Виктора Уса, где и был в последний раз зарегистрирован её мобильный телефон.

По словам руководителя новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеси Яблонских, Наталья Устинова не отличалась асоциальным образом жизни и не имела вредных привычек, а также никогда не оставляла детей без присмотра.

В поисках матери двоих детей были задействованы несколько отрядов поисковиков. Ежедневно на поиск и отработку оперативных задач выходили до 20 человек.

Уголовное дело по факту исчезновения Натальи Устиновой было возбуждено по статье "Убийство".

Напомним, тело женщины было обнаружено сегодня в Кировском районе Новосибирска.