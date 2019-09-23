Топ-5 самых красивых актрис Новосибирска

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Топ-5 самых красивых актрис НовосибирскаРубрика: общество, woman
02.10.2019 05:00
фото девушек с их страничек в Instagram
Они блистают на сцене, купаются в свете софитов и наслаждаются звуками аплодисментов; редакция Сиб.фм выбрала самых прекрасных артисток, в силах которых заставить любого проникнуться магией театра.
Каждый вечер к их ногам падают букеты из роз. За ними наблюдают, затаив дыхание. Они меняются, примеряют различные образы, поражают воображение и заставляют нас забыть о времени. Актрисы. Их любят, им завидуют, ими хотят стать. Редакция Сиб.фм составила свой рейтинг, в котором собрались самые красивые и желанные девушки, сияющие, словно звёзды, на сценах новосибирских театров.
5. Наталья Серкова
Обворожительная брюнетка окончила Новосибирский театральный институт и впервые ступила на сцену «Старого дома» в 2017 году. Увидеть Наталью можно в таких спектаклях, как «Идиот», «Пыль», «Вишнёвый сад» и «Пер Гюнт». Обещаем, силой своего очарования она покорит ваше сердце, а с помощью таланта перевоплощения заставит влюбиться в театр.
4. Валентина Воронина
Солистка Новосибирского музыкального театра начала свою карьеру в 2016 году. После окончания консерватории имени М. И. Глинки девушка сразу влилась в театральную жизнь и за три года успела исполнить роли в мюзиклах «Бременские музыканты», «Римские каникулы» и «Фанфан-Тюльпан». А за исполнение партии Моны в спектакле «Безымянная звезда» игривая красавица стала дипломантом фестиваля «Золотая Маска». Вот это талант!
3. Ксения Войтенко
Замыкает тройку лидеров звезда из «Старого дома». Девушка окончила Новосибирский театральный институт в 2018 году и в том же году исполнила свою первую роль как профессиональная актриса. Если вы хотите увидеть Ксению на сцене в свете софитов, то спешите купить билеты на «Морозко», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Снегурочку». По её ангельским глазам мы смогли прочитать, что девушке предназначено сверкать на сцене Бродвея, поэтому включили её в наш топ.
2. Клавдия Качусова
Сногсшибательная красотка из «Красного факела» исполнила роли в 16 спектаклях. Заметить её вы могли в «Иллюзии», «Поминальной молитве», «Маскараде» и «Онегине», в которых благодаря актёрскому мастерству она затмила всех партнёров по сцене. За ослепительную улыбку и удивительно длинные ресницы – заслуженное серебро нашего рейтинга.
Итак, первое место…
1. Светлана Свистунович-Грунина
Начнём с профессиональных достижений театральной дивы: дипломант Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Драма» и лауреат V Межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит» в номинации «Лучшая женская роль». Мы, разумеется, впечатлены талантами Светланы, но первое место в нашем топе она получила за изумительную фигуру, потрясающие белокурые волосы и способность сочетать в себе мягкую нежность с озорной дерзостью.
Отметим, что этот список носит субъективный характер. В создании подборки принимали участие несколько журналистов, мнения которых порой расходилось. Просим не держать обиды, если вы не нашли себя в этом рейтинге. Будут другие.
Напомним, 27 сентября Сиб.фм составил топ-5 самых красивых девушек-тренеров Новосибирска.
Никита Минин
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