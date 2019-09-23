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Топ-5 самых красивых актрис Новосибирска

Рубрика: общество, woman

02.10.2019 05:00

фото девушек с их страничек в Instagram

Они блистают на сцене, купаются в свете софитов и наслаждаются звуками аплодисментов; редакция Сиб.фм выбрала самых прекрасных артисток, в силах которых заставить любого проникнуться магией театра. 

Каждый вечер к их ногам падают букеты из роз. За ними наблюдают, затаив дыхание. Они меняются, примеряют различные образы, поражают воображение и заставляют нас забыть о времени. Актрисы. Их любят, им завидуют, ими хотят стать. Редакция Сиб.фм составила свой рейтинг, в котором собрались самые красивые и желанные девушки, сияющие, словно звёзды, на сценах новосибирских театров.

5. Наталья Серкова 

Обворожительная брюнетка окончила Новосибирский театральный институт и впервые ступила на сцену «Старого дома» в 2017 году. Увидеть Наталью можно в таких спектаклях, как «Идиот», «Пыль», «Вишнёвый сад» и «Пер Гюнт». Обещаем, силой своего очарования она покорит ваше сердце, а с помощью таланта перевоплощения заставит влюбиться в театр.

4. Валентина Воронина

Солистка Новосибирского музыкального театра начала свою карьеру в 2016 году. После окончания консерватории имени М. И. Глинки девушка сразу влилась в театральную жизнь и за три года успела исполнить роли в мюзиклах «Бременские музыканты», «Римские каникулы» и «Фанфан-Тюльпан». А за исполнение партии Моны в спектакле «Безымянная звезда» игривая красавица стала дипломантом фестиваля «Золотая Маска». Вот это талант!

3. Ксения Войтенко

Замыкает тройку лидеров звезда из «Старого дома». Девушка окончила Новосибирский театральный институт в 2018 году и в том же году исполнила свою первую роль как профессиональная актриса. Если вы хотите увидеть Ксению на сцене в свете софитов, то спешите купить билеты на «Морозко», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Снегурочку». По её ангельским глазам мы смогли прочитать, что девушке предназначено сверкать на сцене Бродвея, поэтому включили её в наш топ.

2. Клавдия Качусова

Сногсшибательная красотка из «Красного факела» исполнила роли в 16 спектаклях. Заметить её вы могли в «Иллюзии», «Поминальной молитве», «Маскараде» и «Онегине», в которых благодаря актёрскому мастерству она затмила всех партнёров по сцене. За ослепительную улыбку и удивительно длинные ресницы – заслуженное серебро нашего рейтинга. 

Итак, первое место…

1. Светлана Свистунович-Грунина

Начнём с профессиональных достижений театральной дивы: дипломант Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Драма» и лауреат V Межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит» в номинации «Лучшая женская роль». Мы, разумеется, впечатлены талантами Светланы, но первое место в нашем топе она получила за изумительную фигуру, потрясающие белокурые волосы и способность сочетать в себе мягкую нежность с озорной дерзостью. 

Отметим, что этот список носит субъективный характер. В создании подборки принимали участие несколько журналистов, мнения которых порой расходилось. Просим не держать обиды, если вы не нашли себя в этом рейтинге. Будут другие.

Напомним, 27 сентября Сиб.фм составил топ-5 самых красивых девушек-тренеров Новосибирска.

Никита Минин

Теги: Новосибирская область красота

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сегодня 07:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи Устиновой

вчера 20:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:11 Общество 0 Коммент.

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области началась декада пожилых людей

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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