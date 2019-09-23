В армию по-новому: в Новосибирской области стартовал осенний призыв

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В армию по-новому: в Новосибирской области стартовал осенний призывРубрика: общество
01.10.2019 11:59
фото twitter
В этом году на военную службу в России планируют призвать 132 тысячи человек; в Новосибирской области, по статистике, призывается около двух тысяч.
В Новосибирской области, как и по всей России, стартовал осенний призыв. В этом году он пройдёт по новым правилам. С 1 сентября в силу вступили поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Первое изменение даёт срочникам право уйти в запас досрочно, если возникли подходящие для этого обстоятельства. Например, в период службы родился второй ребёнок. Примечательно, что воспользоваться этим правом могут призванные до 1 сентября.
Призывникам, которые имеют отсрочку от армии, дали право отказываться от неё. Речь идёт о членах семей погибших на службе военных, студентов-очников и обладателей учёных степеней. Для добровольного призыва нужно подать заявление в призывную комиссию.
Напомним, во время весеннего призыва в Новосибирской области в армию ушли около двух тысяч призывников.
Татьяна Картавых
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