В армию по-новому: в Новосибирской области стартовал осенний призыв

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В этом году на военную службу в России планируют призвать 132 тысячи человек; в Новосибирской области, по статистике, призывается около двух тысяч.

В Новосибирской области, как и по всей России, стартовал осенний призыв. В этом году он пройдёт по новым правилам. С 1 сентября в силу вступили поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Первое изменение даёт срочникам право уйти в запас досрочно, если возникли подходящие для этого обстоятельства. Например, в период службы родился второй ребёнок. Примечательно, что воспользоваться этим правом могут призванные до 1 сентября.

Призывникам, которые имеют отсрочку от армии, дали право отказываться от неё. Речь идёт о членах семей погибших на службе военных, студентов-очников и обладателей учёных степеней. Для добровольного призыва нужно подать заявление в призывную комиссию.

Напомним, во время весеннего призыва в Новосибирской области в армию ушли около двух тысяч призывников.