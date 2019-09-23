В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

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В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи УстиновойРубрика: проиcшествия
01.10.2019 18:13
В начале сентября женщина поехала покупать автомобиль и пропала; труп обнаружен в Кировском районе.
Полиция обнаружила тело пропавшей 6 сентября Натальи Устиновой. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
Как говорится в сообщении, труп 36-летней женщины найден в Кировском районе.
Мария Машанова
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