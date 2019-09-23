В Новосибирской области началась декада пожилых людей

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Правительством региона разработана насыщенная программа социальных, медицинских, культурных, образовательных, спортивных и других мероприятий; она стартовала 1 октября.

В рамках декады пожилых людей разработана специальная программа мероприятий. Главная цель – улучшение качества жизни людей старшего поколения, решение их проблем, забота и поддержка. Эта работа проводится в рамках национального проекта «Демография». Особое внимание уделяется созданию условий для активного долголетия, обеспечение качественной жизни граждан пожилого возраста.

Среди социальных мероприятий, которые были организованы во время декады, – работа «горячей линии» для граждан пожилого возраста по вопросам социального обеспечения, проведение выставок, концертов, экскурсий, работа волонтёров. Во всех учреждениях состоятся дни открытых дверей. Кроме того, пожилых людей будут обучать работе на компьютере и финансовой грамотности.

В программе запланировано более 200 культурных мероприятий. Это не только традиционные праздничные мероприятия, но и экскурсии в музей, показы фильмов и спектаклей.

Медицинскому обслуживанию пожилых людей в программе декады уделено большое внимание. Во всех круглосуточных и дневных стационарах, а также трёх госпиталях предусмотрены дополнительные места для лечения пациентов. Кроме того в, поликлиниках по месту жительства, где открыты кабинеты гериатров, врачи будут консультировать пациентов, проводить им комплексную гериатрическую оценку с целью выявления возраст-ассоциированных заболеваний. В региональном центре медицинской профилактики пройдут семинары по диспансеризации, профилактике нарушения памяти, социально значимых неинфекционных заболеваний, стресса. Также пенсионеров там обучат скандинавской ходьбе.

Напомним, 1 октября опубликована полная программа мероприятий декады пожилых людей.