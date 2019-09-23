В Толмачёво на 8 часов задерживается рейс из Нерюнгри

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В Толмачёво на 8 часов задерживается рейс из НерюнгриРубрика: проиcшествия
01.10.2019 12:15
Фото с сайта jetphotos.com
По метеоусловиям аэропорта Чульман самолёт авиакомпании S7 из Новосибирска был отправлен в Иркутск; прибытие рейса из Нерюнгри в Толмачёво ожидается в 19:50.
Рейс из якутского города Нерюнгри задерживается более чем на 8 часов. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, самолёт прибудет в Новосибирск вместо 11:40 в 19:50.
По данным сайта flightradar24, сейчас самолёт Airbus А320 авиакомпании S7 находится в Иркутске. Командир экипажа принял решение уйти на запасной аэродром в связи со снегопадом в Нерюнгри.
Самолёт из Новосибирска должен был прилететь в Нерюнгри в 08:05. Однако из-за сильного снегопада он приземлился в Иркутске. Ожидается, что в Нерюнгри самолёт вылетит в 13:40 по местному времени. Вылет из Нерюнгри запланирован на 17 часов.
Напомним, в начале сентября самолёт Хабаровск – Новосибирск совершил экстренную посадку в аэропорту Нерюнгри из-за обморока пассажира.
Анатолий Якимов
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