В Толмачёво на 8 часов задерживается рейс из Нерюнгри

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По метеоусловиям аэропорта Чульман самолёт авиакомпании S7 из Новосибирска был отправлен в Иркутск; прибытие рейса из Нерюнгри в Толмачёво ожидается в 19:50.

Рейс из якутского города Нерюнгри задерживается более чем на 8 часов. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, самолёт прибудет в Новосибирск вместо 11:40 в 19:50.

По данным сайта flightradar24, сейчас самолёт Airbus А320 авиакомпании S7 находится в Иркутске. Командир экипажа принял решение уйти на запасной аэродром в связи со снегопадом в Нерюнгри.

Самолёт из Новосибирска должен был прилететь в Нерюнгри в 08:05. Однако из-за сильного снегопада он приземлился в Иркутске. Ожидается, что в Нерюнгри самолёт вылетит в 13:40 по местному времени. Вылет из Нерюнгри запланирован на 17 часов.

Напомним, в начале сентября самолёт Хабаровск – Новосибирск совершил экстренную посадку в аэропорту Нерюнгри из-за обморока пассажира.