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Видео: автомобиль перевернулся на бок в массовом ДТП в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

01.10.2019 10:04

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

ДТП произошло в Кировском районе города; в аварии никто не погиб.

В ночь на 1 октября в Кировском районе столкнулись шесть автомобилей. В результате столкновения одна легковушка опрокинулась на бок. Как сообщили Сиб.фм в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, инцидент произошёл на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе. 

Серьёзных увечий в ДТП никто из водителей и пассажиров не получил – все участники отказались от госпитализации после первой медицинской помощи, добавили в ГИБДД.

Также в аварии серьёзно пострадала иномарка Mazda RX-8. У автомобиля полностью разбита передняя часть. Подробности происшествия и причины ДТП на момент написания новости не уточняются. 

Напомним, 29 сентября жители Новосибирска сняли на видео, как на одной из трасс полностью сгорела «Девятка».

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область ДТП

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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