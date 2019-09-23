Видео: автомобиль перевернулся на бок в массовом ДТП в Новосибирске

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Видео: автомобиль перевернулся на бок в массовом ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
01.10.2019 10:04
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
ДТП произошло в Кировском районе города; в аварии никто не погиб.
В ночь на 1 октября в Кировском районе столкнулись шесть автомобилей. В результате столкновения одна легковушка опрокинулась на бок. Как сообщили Сиб.фм в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, инцидент произошёл на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе.
Серьёзных увечий в ДТП никто из водителей и пассажиров не получил – все участники отказались от госпитализации после первой медицинской помощи, добавили в ГИБДД.
Также в аварии серьёзно пострадала иномарка Mazda RX-8. У автомобиля полностью разбита передняя часть. Подробности происшествия и причины ДТП на момент написания новости не уточняются.
Напомним, 29 сентября жители Новосибирска сняли на видео, как на одной из трасс полностью сгорела «Девятка».
Эмиль Фукс
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