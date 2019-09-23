Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибирске

фото Сиб.фм и «Точка Новосибирск»

Настоящий ажиотаж разгорелся вокруг белорусских колбас, сыров и сгущёнки, ставших главными героями ярмарки в районе главного вокзала Новосибирска; за неместными продуктами с утра и до вечера – огромные очереди, в которых постояли и корреспонденты Сиб.фм.

Выставка-ярмарка товаров белорусских предприятий открылась возле железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Несмотря то, что проходит она пятый год подряд, очереди из фанатов-пенсионеров не уменьшаются ни на метр. Завсегдатаи искренне уверены, что именно здесь можно купить всё самое свежее, натуральное, а главное – недорогое.

Корреспондент Сиб.фм поддался эффекту сарафанного радио и отправился на площадь Гарина-Михайловского – вдохнуть ароматы копчёного мяса, прикоснуться к мягчайшему постельному белью и ужаснуться от вида ценников.

Откуда такой ажиотаж?

Между торговыми рядами гуляют преимущественно пожилые люди. Не задумываясь, пенсионерки отдают последние сотни за товар с маркировкой «Сделано в Республике Беларусь». Любовь к белорусской продукции объясняют просто:

«Видишь, какая тут толпа? Значит, колбаса хорошая. Это тебе не новосибирское "гэ". Тут всё свежее».

Свежее – однозначно. Товар тут явно не залёживается, судя по очередям у витрин с колбасой и сардельками. А вот вопрос о доступности ароматных сервелатов – очень даже спорный: смотришь на ценник, и аппетит сходит на нет.

«У меня мало денег с собой. Вы можете сделать небольшую скидку, пожалуйста? А то я так без пенсии останусь», – упрашивает пенсионер продавца.

«А вы попробуйте найти такие товары в магазине. У нас тут всё свежее, привезено прямо из Белоруссии. Поэтому и цена соответствующая. Вот мы уедем, и вы больше нигде такого не купите. Могу только кусочек поменьше отрезать, получится дешевле», – отвечает женщина за прилавком.

На вопрос, почему новосибирцы стремятся успеть купить товары именно на белорусской ярмарке, все как один отвечают: «Говорят, тут вкуснее всё». Сардельки – как в Советском Союзе, сыр – не резиновый, а сало – в сто раз мягче и нежнее того, что продают в магазинах.

«Я пришла сюда за яблоками. Дивный аромат. Подруга живёт рядом, посоветовала. И реклама уж больно заманчивая по телевизору», – поделилась с корреспондентом Сиб.фм сибирячка.

Всё познаётся в сравнении

Очереди – хорошая реклама торговых рядов. Но лучшая реклама всё же цены. К ним-то мы решили присмотреться, сравнив ценники товаров на ярмарке и в специализированных магазинах белорусской продукции.

Начнём, пожалуй, с обыкновенной банки сгущёнки белорусского происхождения. На выставке-ярмарке её предлагают приобрести за 100 рублей. Отправившись в магазин «Белорусский дворик», мы нашли там точно такую же сгущёнку за 85 рублей. А в «Белорусских продуктах» её можно купить за 90 рублей. Разница не такая большая, но если вы вдруг решите закупиться этим товаром на несколько лет вперёд, то у вас есть возможность сэкономить.

Далее на очереди «Королевский сыр с ароматом топлёного молока». В палатках его можно купить за 550 рублей. В «Белорусских продуктах» точно такой же сорт сыра стоит 590 рублей. А вот в «Белом замке» купить «сыр для королей» можно за 486 рублей. Ещё одно очко не в пользу белорусской выставки-ярмарки.

И, наконец, гвоздь программы – колбаса. Например, сырокопчёная «Московская» среди торговых рядов найдётся за 880 рублей, тогда как в магазине она стоит на 150 рублей за килограмм дешевле – 730. «Барбадос» на ярмарке обойдётся вам в 530 рублей. А в небольшом супермаркете такая же колбаса стоит 399 рублей. Даже любимая всеми привезённая «Краковская» стоит несколько дороже: 590 рублей против 570 в «Белорусских продуктах».

Напоследок сравним стоимость яблок «Чемпион», ради которых некоторые люди отправляются на привокзальную площадь. Там они стоят 120 рублей за килограмм, тогда как в обычном супермаркете за них возьмут лишь 79 рублей. Как корреспонденту рассказал один дедушка (всё в той же очереди за колбасой), на овощном рынке на Гусинобродском шоссе можно сторговаться до 60 рублей за килограмм.

Итого, счёт 4:0 в пользу магазинов, которые уже давно торгуют продуктами из Республики Беларусь в нашем городе. Скажем по секрету, что всего в нескольких метрах от «Белорусской» ярмарки на вокзале открылась ещё и «Алтайская». И цены там не такие кусачие.

Напомним, 21 сентября площадь Маркса перекрыли на целый день из-за ярмарки.