Владивосток примет первую региональную конференцию AI Journey

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Владивосток примет первую региональную конференцию AI JourneyРубрика: бизнес
01.10.2019 14:41
Фото с сайта pixabay.com
Конференция во Владивостоке откроет серию региональных мероприятий AI Journey – это крупнейшее событие Восточной Европы, посвящённое искусственному интеллекту и анализу данных.
5 октября во Владивостоке состоится региональная конференция в рамках AI Journey, посвящённая искусственному интеллекту и анализу данных. Регистрация на мероприятие открыта и доступна здесь.
Конференция пройдёт при поддержке Дальневосточного федерального университета. Основными темами выступлений спикеров станут вопросы машинного обучения, применения компьютерного зрения и NLP, использования технологий искусственного интеллекта в бизнесе и промышленности.
Мероприятие станет первым из семи региональных конференций проекта, проводимых в разных городах России по инициативе Сбербанка, и крупнейших российских компаний. После Владивостока подобные форумы примут Екатеринбург, Казань, Калининград, Новосибирск, Санкт-Петербург и Томск.
AI Journey – серия мероприятий, посвящённых искусственному интеллекту и анализу данных, включающая в себя международное онлайн-соревнование, крупнейшую в Восточной Европе конференцию специалистов в Москве, а также серию региональных конференций.
Центральная конференция пройдет 8 и 9 ноября в столичном «Экспоцентре». Ключевыми темами станут сильный искусственный интеллект (AGI), нейроморфные вычисления, развитие технологий компьютерного зрения, обработка естественного языка, речевой аналитики, новые методы и их применение в бизнесе.
Программа и регистрация на мероприятие AI Journey во Владивостоке доступны на сайте.
Напомним, с 1 октября Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам.
Анатолий Якимов
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