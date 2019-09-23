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Владивосток примет первую региональную конференцию AI Journey

Рубрика: бизнес

01.10.2019 14:41

Фото с сайта pixabay.com

Конференция во Владивостоке откроет серию региональных мероприятий AI Journey – это крупнейшее событие Восточной Европы, посвящённое искусственному интеллекту и анализу данных.

5 октября во Владивостоке состоится региональная конференция в рамках AI Journey, посвящённая искусственному интеллекту и анализу данных. Регистрация на мероприятие открыта и доступна здесь.

Конференция пройдёт при поддержке Дальневосточного федерального университета. Основными темами выступлений спикеров станут вопросы машинного обучения, применения компьютерного зрения и NLP, использования технологий искусственного интеллекта в бизнесе и промышленности.

Мероприятие станет первым из семи региональных конференций проекта, проводимых в разных городах России по инициативе Сбербанка, и крупнейших российских компаний. После Владивостока подобные форумы примут Екатеринбург, Казань, Калининград, Новосибирск, Санкт-Петербург и Томск.

AI Journey – серия мероприятий, посвящённых искусственному интеллекту и анализу данных, включающая в себя международное онлайн-соревнование, крупнейшую в Восточной Европе конференцию специалистов в Москве, а также серию региональных конференций.

Центральная конференция пройдет 8 и 9 ноября в столичном «Экспоцентре». Ключевыми темами станут сильный искусственный интеллект (AGI), нейроморфные вычисления, развитие технологий компьютерного зрения, обработка естественного языка, речевой аналитики, новые методы и их применение в бизнесе.

Программа и регистрация на мероприятие AI Journey во Владивостоке доступны на сайте.

Напомним, с 1 октября Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам.

Анатолий Якимов

Теги: технологии конференции Сбербанк

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