Вместо чистой воды фонтан фекалий: в Бердске снова прорвало канализацию

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Вместо чистой воды фонтан фекалий: в Бердске снова прорвало канализациюРубрика: проиcшествия
01.10.2019 15:54
фото «Курьер.Среда.Бердск» в социальной сети «ВКонтакте»
На этот раз отличились подрядчики управления капстроительства; при прокладке водовода порвали канализацию.
В Бердске очередное коммунальное ЧП. При прокладке водопровода для обеспечения питьевой водой жителей частного сектора подрядная организация МКУ «УКС» Бердска допустила аварию. Экскаваторщик ковшом порвал трубу канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров, сообщает «Курьер.Среда.Бердск».
В КБУ изданию сообщили, что ведут оценку масштаба катастрофы и разрабатывают план устранения аварии.
Нечистоты тем временем заполняют всё большую территорию. В зоне затопления уже оказались несколько участков. О запахе, наполнившем воздух, говорить не приходится.
Напомним, 1 апреля в Бердске произошёл провал канализационного коллектора.
Татьяна Картавых
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