Жена новосибирского ресторатора-миллионера пожаловалась Малахову на избиения

Фото из личного архива героя публикации

Сибирячка пришла в шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым; муж начал избивать её после приема стероидов.

Жена известного новосибирского ресторатора обвинила своего мужа в систематических избиениях. Об этом женщина рассказала на передаче Андрея Малахова «Прямой эфир».

Как сообщает героиня, в их семье всё было хорошо до тех пор, пока муж не начал принимать препараты для роста мышц. Тогда у мужчины начала проявляться агрессия – тот неоднократно избивал женщину, и она была вынуждена переехать с детьми в Москву. Также выяснилось, что муж-тиран завёл себе любовницу.

В своё оправдание новосибирский ресторатор обвинил жену в злоупотреблении алкогольными напитками и ревнивом характере. Однако отрицать факт побоев мужчина не стал. Позже к разговору присоединилась и любовница мужчины.

Ведущий шоу Андрей Малахов посоветовал семейной паре разойтись мирно.

Напомним, 28 сентября мужчина убил и закопал тела своей жены и детей.