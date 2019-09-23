Жена новосибирского ресторатора-миллионера пожаловалась Малахову на избиения

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Жена новосибирского ресторатора-миллионера пожаловалась Малахову на избиенияРубрика: общество, проиcшествия
01.10.2019 16:51
Фото из личного архива героя публикации
Сибирячка пришла в шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым; муж начал избивать её после приема стероидов.
Жена известного новосибирского ресторатора обвинила своего мужа в систематических избиениях. Об этом женщина рассказала на передаче Андрея Малахова «Прямой эфир».
Как сообщает героиня, в их семье всё было хорошо до тех пор, пока муж не начал принимать препараты для роста мышц. Тогда у мужчины начала проявляться агрессия – тот неоднократно избивал женщину, и она была вынуждена переехать с детьми в Москву. Также выяснилось, что муж-тиран завёл себе любовницу.
В своё оправдание новосибирский ресторатор обвинил жену в злоупотреблении алкогольными напитками и ревнивом характере. Однако отрицать факт побоев мужчина не стал. Позже к разговору присоединилась и любовница мужчины.
Ведущий шоу Андрей Малахов посоветовал семейной паре разойтись мирно.
Напомним, 28 сентября мужчина убил и закопал тела своей жены и детей.
Эмиль Фукс
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