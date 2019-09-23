В завод по производству уникальных пластин в Новосибирске вложили 350 миллионов рублей

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Первое в России производство наногетероструктур начало свою работу в Новосибирске; ежегодно будет выпускаться до 10 тысяч уникальных пластин для электронных приборов.

Специалисты АО «Экран – оптические системы» запустили в эксплуатацию установку молекулярно-лучевой эпитаксии. Работы были основаны на исследованиях учёных института физики полупроводников СО РАН. Объём инвестиций составил 350 миллионов рублей собственных и заёмных средств. Как сообщили представители завода, установка позволяет производить наногетерочастицы на основе арсенида галлия.

Эти пластины применяются в производстве электронных приборов и их компонентов: в сотовых телефонах, усилителях, солнечных пластинах.

По словам генерального директора АО «Экран – оптические системы» Андрея Гугучкина, оборудование французской компании Riber размещено на площадке института физики полупроводников. Проектная мощность предприятия – до 10 тысяч пластин в год.

«При поддержке учёных мы можем предложить как стандартизированные варианты напыления подложки, так и специальные решения, выполненные под заказ. Мы не руководствуемся сиюминутной выгодой, а демонстрируем государственный подход к решению бизнес-задач: занимаемся сложной темой, необходимой для развития микроэлектроники – технологической основы рынков и продуктов цифровой эпохи. Именно те страны, в которых эта отрасль базовая, являются локомотивами мировой экономики», – рассказал Андрей Гугучкин.

Он отметил, что это единственное в России предприятие, готовое поставлять заказчикам пластины, которые в основном покупают в Китае, Тайване и Южной Корее.

Выпуск пластин завершает реализацию первого этапа по созданию единственного в России промышленного производства полупроводниковых наногетероструктур. В дальнейшем ассортимент будет расширяться. Но для этого необходимо привлечь дополнительные инвестиции в размере около двух миллиардов рублей.

Напомним, 1 октября стало известно, что нанотехнологии начали применять при строительстве мостов в Новосибирской области.