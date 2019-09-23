Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе

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Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассеРубрика: проиcшествия
02.10.2019 13:16
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
На трассе Кемерово – Междуреченск произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовыми автомобилями; в аварии чудом выжил водитель одного из грузовиков.
Среда, 2 октября, для водителя грузового автомобиля MAN, принадлежащего торговой сети «Ярче», стала вторым днём рождения. На трассе Кемерово – Междуреченск он врезался в стоявший на обочине грузовик Freightliner.
Как сообщили очевидцы на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», от удара кабину MAN сильно сплющило. А стоявшую фуру стащило с проезжей части.
Водитель MAN после аварии, выбравшись из искорёженного автомобиля, держался за руку. Второй водитель в момент ДТП отдыхал в кабине и не пострадал.
Напомним, 1 октября в Новосибирске в массовом ДТП перевернулся на бок один из автомобилей.
Анатолий Якимов
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