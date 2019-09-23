Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

На трассе Кемерово – Междуреченск произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовыми автомобилями; в аварии чудом выжил водитель одного из грузовиков.

Среда, 2 октября, для водителя грузового автомобиля MAN, принадлежащего торговой сети «Ярче», стала вторым днём рождения. На трассе Кемерово – Междуреченск он врезался в стоявший на обочине грузовик Freightliner.

Как сообщили очевидцы на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», от удара кабину MAN сильно сплющило. А стоявшую фуру стащило с проезжей части.

Водитель MAN после аварии, выбравшись из искорёженного автомобиля, держался за руку. Второй водитель в момент ДТП отдыхал в кабине и не пострадал.

Напомним, 1 октября в Новосибирске в массовом ДТП перевернулся на бок один из автомобилей.