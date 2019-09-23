Больная раком Заворотнюк даст интервью на телевидении

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Концертный директор пообещал, что актриса в ближайшее время встретится со съёмочной группой; точная дата интервью неизвестна

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время может дать интервью одному из телеканалов. Об этом сообщает концертный директор звезды. Как говорит Стас Христов, переговоры с российским телеканалом уже в стадии завершения.

На данный момент Христов не называет точной даты, однако уверяет, что сенсационное интервью состоится. Также директор отказался комментировать слухи о состоянии здоровья актрисы.

Ранее Христов уже заявлял о возможности провести интервью с Заворотнюк после улучшения состояния здоровья. Эфир должен был пройти до конца сентября, однако обещание концертный директор не сдержал.

Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в одной из московских клиник. Её состояние оценивается как тяжёлое. Известно, что в середине сентября актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, накануне представитель РПЦ обвинил Заворотнюк в преступлении против природы.