Больная раком Заворотнюк даст интервью на телевидении

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Больная раком Заворотнюк даст интервью на телевиденииРубрика: общество, культура
02.10.2019 11:54
Фото из личного архива героя публикации
Концертный директор пообещал, что актриса в ближайшее время встретится со съёмочной группой; точная дата интервью неизвестна
Анастасия Заворотнюк в ближайшее время может дать интервью одному из телеканалов. Об этом сообщает концертный директор звезды. Как говорит Стас Христов, переговоры с российским телеканалом уже в стадии завершения.
На данный момент Христов не называет точной даты, однако уверяет, что сенсационное интервью состоится. Также директор отказался комментировать слухи о состоянии здоровья актрисы.
Ранее Христов уже заявлял о возможности провести интервью с Заворотнюк после улучшения состояния здоровья. Эфир должен был пройти до конца сентября, однако обещание концертный директор не сдержал.
Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в одной из московских клиник. Её состояние оценивается как тяжёлое. Известно, что в середине сентября актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Напомним, накануне представитель РПЦ обвинил Заворотнюк в преступлении против природы.
Эмиль Фукс
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