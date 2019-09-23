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Больная раком Заворотнюк даст интервью на телевидении

Рубрика: общество, культура

02.10.2019 11:54

Фото из личного архива героя публикации

Концертный директор пообещал, что актриса в ближайшее время встретится со съёмочной группой; точная дата интервью неизвестна

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время может дать интервью одному из телеканалов. Об этом сообщает концертный директор звезды. Как говорит Стас Христов, переговоры с российским телеканалом уже в стадии завершения. 

На данный момент Христов не называет точной даты, однако уверяет, что сенсационное интервью состоится. Также директор отказался комментировать слухи о состоянии здоровья актрисы. 

Ранее Христов уже заявлял о возможности провести интервью с Заворотнюк после улучшения состояния здоровья. Эфир должен был пройти до конца сентября, однако обещание концертный директор не сдержал. 

Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в одной из московских клиник. Её состояние оценивается как тяжёлое. Известно, что в середине сентября актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 

Напомним, накануне представитель РПЦ обвинил Заворотнюк в преступлении против природы. 

Эмиль Фукс

Теги: Анастасия Заворотнюк

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ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле

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сегодня 13:30 Общество 0 Коммент.

Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе

сегодня 13:16 Хроника 0 Коммент.

Заказное убийство раскрыли в Новосибирске

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

После проверки Путин уволил главного следователя Новосибирской области

сегодня 12:13 Общество 0 Коммент.

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи Устиновой

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

Ёлки превратились в палки у здания правительства Новосибирской области

сегодня 11:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пропавшую два месяца назад девушку

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Видео: трюки на высоте исполнили гимнастки под крылом параплана в Новосибирске

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Повторный матч ХК «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

По факту смерти ребёнка в школе возбуждено уголовное дело

сегодня 09:47 Хроника 0 Коммент.

Таможенники раскрыли объёмы идущего в Сибирь контрафакта

сегодня 09:17 Общество 0 Коммент.

Трёхлетний мальчик погиб под колёсами трактора в Новосибирской области

сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

На продолжение улицы Титова потратят 218 миллионов рублей

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как перестать ругаться с людьми

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

По вине ветеринара возникла угроза заражения людей опасным заболеванием

сегодня 07:50 Общество 0 Коммент.

Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футбол

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 2 октября: лето не спешит прощаться

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 2 октября

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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