Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи Устиновой

Скриншот со страницы Евгения Николаева в Instagram

Новосибирский детектив Евгений Николаев намерен написать книгу о поисках Натальи Устиновой; он сожалеет, что трагические истории не становятся уроком для людей.

Частный детектив Евгений Николаев, который принимал участие в поисках пропавшей 6 сентября сибирячки Натальи Устиновой, опубликовал на своей странице в Instagram видео с призывом быть острожными и выносить жизненные уроки из таких трагедий.

«Случай Натальи Устиновой, к сожалению, не первый. Но каждый почему-то думает: "Со мной такого не произойдёт"», – сказал Николаев.

Обращаясь к подписчикам, он отметил, что был допрошен по уголовному делу об убийстве Устиновой, однако дал подписку о неразглашении информации и поэтому не может комментировать ход поисков и сообщать любые другие данные, имеющие отношение к следствию.

«Но я просто хочу обратиться к людям: будьте осторожнее. Сейчас такое время, когда некоторые готовы убить за 100 рублей. Вы поделились с кем-то своим секретом, а тот случайно сболтнул, и о наличии у вас денег узнали злоумышленники», – отметил детектив.

Во время записи прямого эфира Евгений Николаев также озвучил идею написать книгу-детектив о поисках жительницы Новосибирска Натальи Устиновой.

«Информации, эмоций очень много. Ситуация резонансная. Думаю изложить это в книге, в память о Наталье Устиновой. Если кто-то из подписчиков готов помочь с изданием книги, буду рад», – сказал сыщик.

Напомним, тело пропавшей 6 сентября 36-летней Натальи Устиновой, которая отправилась покупать новую машину и имела при себе крупную сумму наличных, было обнаружено 1 октября в Кировском районе Новосибирска.