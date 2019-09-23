Лента новостейПредложить новость
ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле
Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе
После проверки Путин уволил главного следователя Новосибирской области
Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи Устиновой
Ёлки превратились в палки у здания правительства Новосибирской области
Видео: трюки на высоте исполнили гимнастки под крылом параплана в Новосибирске
Повторный матч ХК «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров
Трёхлетний мальчик погиб под колёсами трактора в Новосибирской области
По вине ветеринара возникла угроза заражения людей опасным заболеванием
Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футбол
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи УстиновойРубрика: общество, проиcшествия
02.10.2019 12:02
Скриншот со страницы Евгения Николаева в Instagram
Новосибирский детектив Евгений Николаев намерен написать книгу о поисках Натальи Устиновой; он сожалеет, что трагические истории не становятся уроком для людей.
Частный детектив Евгений Николаев, который принимал участие в поисках пропавшей 6 сентября сибирячки Натальи Устиновой, опубликовал на своей странице в Instagram видео с призывом быть острожными и выносить жизненные уроки из таких трагедий.
«Случай Натальи Устиновой, к сожалению, не первый. Но каждый почему-то думает: "Со мной такого не произойдёт"», – сказал Николаев.
Обращаясь к подписчикам, он отметил, что был допрошен по уголовному делу об убийстве Устиновой, однако дал подписку о неразглашении информации и поэтому не может комментировать ход поисков и сообщать любые другие данные, имеющие отношение к следствию.
«Но я просто хочу обратиться к людям: будьте осторожнее. Сейчас такое время, когда некоторые готовы убить за 100 рублей. Вы поделились с кем-то своим секретом, а тот случайно сболтнул, и о наличии у вас денег узнали злоумышленники», – отметил детектив.
Во время записи прямого эфира Евгений Николаев также озвучил идею написать книгу-детектив о поисках жительницы Новосибирска Натальи Устиновой.
«Информации, эмоций очень много. Ситуация резонансная. Думаю изложить это в книге, в память о Наталье Устиновой. Если кто-то из подписчиков готов помочь с изданием книги, буду рад», – сказал сыщик.
Напомним, тело пропавшей 6 сентября 36-летней Натальи Устиновой, которая отправилась покупать новую машину и имела при себе крупную сумму наличных, было обнаружено 1 октября в Кировском районе Новосибирска.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле
Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе
После проверки Путин уволил главного следователя Новосибирской области
Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи Устиновой
Ёлки превратились в палки у здания правительства Новосибирской области
Видео: трюки на высоте исполнили гимнастки под крылом параплана в Новосибирске
Повторный матч ХК «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров
Трёхлетний мальчик погиб под колёсами трактора в Новосибирской области
По вине ветеринара возникла угроза заражения людей опасным заболеванием
Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футбол
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное