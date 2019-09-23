Через два года новосибирцы смогут летать без пересадок в Варшаву, Ганновер, Дюссельдорф

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На форуме The World Route Development Forum 2019, который проходил на прошлой неделе в Австралии представители аэропорта Толмачёво провели ряд встреч; достигнуты определённые договорённости.

Авиация развивается в России достаточно быстрыми темпами. Ежегодно растёт пассажиропоток. Новосибирский аэропорт Толмачёво – не исключение. Однако, чтобы показатели росли необходимо проводить определённую работу.

На прошлой неделе в Австралии проходил 25-й форум The World Route Development Forum 2019, в котором приняли участие коммерческий директор АО «Аэропорт Толмачево» Наталья Мжельская и начальник службы авиационной коммерческой деятельности Игорь Леонтьев. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Они провели ряд встреч и переговоров с представителями зарубежных авиакомпаний Китая, Вьетнама, Индии и Японии, а также международных аэропортов. В частности с монгольской авиакомпанией MIAT Mongolian Airlines обсудили возможность открытия прямых рейсов Новосибирск – Улан-Батор. Кроме того обсудили возможности открытия беспосадочных рейсов из Толмачёво в Стамбул, Дели, Дюссельдорф, Ганновер и Варшаву.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе аэропорта Толмачёво, для того чтобы открыть рейсы по новым маршрутом необходимо провести множество встреч. Например, чтобы открыть рейсы из Новосибирска в Варшаву, Дюссельдорф и Гаванну потребуется примерно около двух лет.

Напомним, 4 сентября стало известно о том, что авиакомпания «Победа» планирует запустить рейсы из Новосибирска в Таиланд и на Хайнань.