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Девять лет за самосуд над собачником получил убийца под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

02.10.2019 17:16

Фото с сайта pixabay.com

Житель села Шарчино утопил инвалида, травившего прохожих собаками, из личной неприязни; за расправой молча наблюдали несколько свидетелей. 

Житель села Шарчино Виталий получил приговор за убийство злого хозяина собак. Сегодня, 2 октября, пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила о мере наказания виновнику.

Убийство произошло 1 мая 2019 года в селе Шарчино Новосибирской области. По данным прокуратуры, подсудимый Виталий поссорился с односельчанином, два раза ударил его кулаком в голову и погрузил потерявшего способность сопротивляться потерпевшего головой в воду реки Верхний Каракан. В результате избитый захлебнулся и умер от утопления.

Ранее Сиб.фм подробно рассказал о расследовании нерядового убийства в селе. Со слов источника, близкого к следствию, мотивом убийства стал самосуд – потерпевшего не любили многие жители деревни из-за скверной привычки травить прохожих женщин огромными собаками породы алабай. 

Свидетелями по делу проходили несколько мужчин – они молча смотрели на избиение инвалида и не стали вызывать полицию или пытаться остановить убийство. Жители Шарчина писали в соцсетях о том, что вскоре после трагедии собаки погибшего были убиты неизвестными.

Подсудимый Виталий сразу взял вину на себя. Будучи неоднократно допрошен на стадии следствия, он подробно пояснял обстоятельства преступления. Ранее судимый за кражу, но отбывший наказание мужчина решил утопить хозяина собак в реке из личной неприязни.

Суд приговорил Виталия к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 20 сентября  в прокуратуре сообщили, что новосибирский живодёр может сесть на пять лет.

 

Никита Манько

Теги: убийство собаки суд Прокуратура Новосибирской области

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