Ёлки превратились в палки у здания правительства Новосибирской области

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Ёлки превратились в палки у здания правительства Новосибирской областиРубрика: общество
02.10.2019 11:27
фото общественной организации «Гражданский патруль»
Общественники просят прокуратуру разобраться, кто допустил халатность; у здания правительства снова засохли ели.
Общественная организация «Гражданский патруль» обратилась в прокуратуру с просьбой выяснить, по чьей вине у здания правительства Новосибирской области снова засохли ели.
Деревья здесь высаживают уже не в первый раз, и не в первый раз ёлки превращаются в палки. Общественники уверены, это вопиющий случай бесхозяйственности. На приобретение крупномерных деревьев из бюджета были выделены немалые средства.
«Чиновники ежедневно заходят внутрь здания и не видят, в каком состоянии находятся зелёные насаждения. Сейчас, когда полным ходом идёт реконструкция Красного проспекта, будем надеяться, что после нашего обращения Горзеленхоз высадит у здания правительства новые деревья», – прокомментировал ситуацию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.
Общественники также обратились в минэкологии Новосибирской области с просьбой установить причину гибели деревьев.
Напомним, в середине сентября в Новосибирске вырубили и сожгли деревья около городского пляжа.
Татьяна Картавых
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