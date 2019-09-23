ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле

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ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём полеРубрика: общество, спорт
02.10.2019 13:41
Фото с сайта ФК «Новосибирск»
«Новосибирск» примет «Читу» в матче чемпионата России среди команд второго дивизиона; следующую игру на своём стадионе новосибирцы проведут только весной.
Матч ФК «Новосибирск» против «Читы» пройдёт сегодня в 19:00 по местному времени на стадионе «Спартак».
Последний раз новосибирцы встречались с читинским клубом в начале августа. Тогда «Новосибирск» проиграл на выезде со счётом 2:4. Последний домашний матч новосибирцев с иркутским «Зенитом» завершился победой хозяев.
Сейчас «Новосибирск» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы на Востоке. На счету у клуба 11 очков после девяти матчей. «Чита» находится на втором месте с 14 очками.
Прямую трансляцию матча можно увидеть на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, 29 сентября новосибирцы обыграли иркутский «Зенит».
Эмиль Фукс
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