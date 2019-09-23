ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле

Фото с сайта ФК «Новосибирск»

«Новосибирск» примет «Читу» в матче чемпионата России среди команд второго дивизиона; следующую игру на своём стадионе новосибирцы проведут только весной.

Матч ФК «Новосибирск» против «Читы» пройдёт сегодня в 19:00 по местному времени на стадионе «Спартак».

Последний раз новосибирцы встречались с читинским клубом в начале августа. Тогда «Новосибирск» проиграл на выезде со счётом 2:4. Последний домашний матч новосибирцев с иркутским «Зенитом» завершился победой хозяев.

Сейчас «Новосибирск» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы на Востоке. На счету у клуба 11 очков после девяти матчей. «Чита» находится на втором месте с 14 очками.

Прямую трансляцию матча можно увидеть на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 29 сентября новосибирцы обыграли иркутский «Зенит».