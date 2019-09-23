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ФК «Новосибирск» победил на своём поле «Читу»Рубрика: общество, спорт
02.10.2019 22:49
Фото с официального сайта ФК "Новосибирск"
В заключительном матче осенней части сезона 2019-2020 Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ ФК «Новосибирск» в среду, 2 октября, выиграл у «Читы»; следующую игру 10 октября наши футболисты проведут на выезде – в Чите.
После 10 игр ФК «Новосибирск» делит с «Читой» 3-4 места, набрав по 14 очков. 2 октября подопечные Игоря Чугайнова завоевали три очка у забайкальцев и не дали им оторваться.
Единственный гол в матче с пенальти забил Роман Беляев на 36 минуте. Второй тайм «Новосибирск» играл в большинстве, однако реализовать преимущество им не удалось.
Следующие игры наши футболисты проведут на выезде. 10 октября в Чите, а 13 – в Иркутске.
Напомним, 29 сентября игроки «Новосибирска» впервые за месяц одержали победу с иркутским «Зенитом».
Анатолий Якимов
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