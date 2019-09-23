0 балла
+4
65.44 71.47
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

ФК «Новосибирск» победил на своём поле «Читу»

вчера 22:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут 14-летнего подростка на квардроцикле

вчера 20:27 Общество 0 Коммент.

Участников «Культурного марафона» для школьников приветствовал Андрей Травников

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Следком прокомментировал сообщения о том, что тело Натальи Устиновой нашли две недели назад

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

ХК "Сибирь" обыграл "Адмирал"

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Упавшая ветка дерева убила молодую жительницу Новосибирска

вчера 18:37 Хроника 0 Коммент.

ФСБ вычислила воровавшего игровые аккаунты новосибирского хакера

вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

На ЖКХ и зарплаты бюджетников в Новосибирской области направят 2,38 миллиарда рублей

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

В новосибирских торговых центрах нашли опасные батуты

вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метрополитене запущен новый тематический вагон

вчера 17:05 Общество 0 Коммент.

Обнови лицо

вчера 16:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирского патологоанатома подозревают в получении более миллиона рублей взяток

вчера 15:58 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть взлетел в рейтинге мэров

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частный детектив

вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

Ребёнок не дошёл до школы в Новосибирске

вчера 15:26 Хроника 0 Коммент.

В завод по производству уникальных пластин в Новосибирске вложили 350 миллионов рублей

вчера 14:17 Бизнес 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле

вчера 13:41 Общество 0 Коммент.

«Нечестная лавочка»: родственники ещё одной пациентки мошковского психдиспансера пожаловались на руководство учреждения

вчера 13:30 Общество 0 Коммент.

Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе

вчера 13:16 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» победил на своём поле «Читу»

Рубрика: общество, спорт

02.10.2019 22:49

Фото с официального сайта ФК "Новосибирск"

В заключительном матче осенней части сезона 2019-2020 Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ ФК «Новосибирск» в среду, 2 октября, выиграл у «Читы»; следующую игру 10 октября наши футболисты проведут на выезде – в Чите.

После 10 игр ФК «Новосибирск» делит с «Читой» 3-4 места, набрав по 14 очков. 2 октября подопечные Игоря Чугайнова завоевали три очка у забайкальцев и не дали им оторваться.

Единственный гол в матче с пенальти забил Роман Беляев на 36 минуте. Второй тайм «Новосибирск» играл в большинстве, однако реализовать преимущество им не удалось.

Следующие игры наши футболисты проведут на выезде. 10 октября в Чите, а 13 – в Иркутске.

Напомним, 29 сентября игроки «Новосибирска» впервые за месяц одержали победу с иркутским «Зенитом». 

 

Анатолий Якимов

Теги: футбол Победа фк "Новосибирск" Новосибирк

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

ФК «Новосибирск» победил на своём поле «Читу»

вчера 22:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут 14-летнего подростка на квардроцикле

вчера 20:27 Общество 0 Коммент.

Участников «Культурного марафона» для школьников приветствовал Андрей Травников

вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

Следком прокомментировал сообщения о том, что тело Натальи Устиновой нашли две недели назад

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

ХК "Сибирь" обыграл "Адмирал"

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Упавшая ветка дерева убила молодую жительницу Новосибирска

вчера 18:37 Хроника 0 Коммент.

ФСБ вычислила воровавшего игровые аккаунты новосибирского хакера

вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

На ЖКХ и зарплаты бюджетников в Новосибирской области направят 2,38 миллиарда рублей

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

В новосибирских торговых центрах нашли опасные батуты

вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метрополитене запущен новый тематический вагон

вчера 17:05 Общество 0 Коммент.

Обнови лицо

вчера 16:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирского патологоанатома подозревают в получении более миллиона рублей взяток

вчера 15:58 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть взлетел в рейтинге мэров

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частный детектив

вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

Ребёнок не дошёл до школы в Новосибирске

вчера 15:26 Хроника 0 Коммент.

В завод по производству уникальных пластин в Новосибирске вложили 350 миллионов рублей

вчера 14:17 Бизнес 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле

вчера 13:41 Общество 0 Коммент.

«Нечестная лавочка»: родственники ещё одной пациентки мошковского психдиспансера пожаловались на руководство учреждения

вчера 13:30 Общество 0 Коммент.

Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе

вчера 13:16 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
31.07.2018

Футбольные страсти и никакой пропаганды

О футбольной лих...

Читать далее
Image
16.07.2018

Время сюрпризов

ЧМ-2018: рекорды, неожиданные повороты и события, которые ост...

Читать далее
Image
30.06.2018

Футбол меняет город

Как большая игра преобразила Новосибирск

Читать далее
Image
11.07.2017

«Победа.док»: реальное кино

Программа документальных фильмов со всег...

Читать далее
Image
06.08.2015

Константин Кошкин, PR-директор фестиваля «GRELKA fest»

Читать далее
Image
05.05.2012

Билет плюс помощь

Как одновременно сходить в кино и сделать доброе дело...

Читать далее

Новости по теме

ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле вчера 13:41

Популярное

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи ...

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Усти...

Image

Около 200 домов в Новосибирске рискуют не получить тепло

Image

«В светлый путь»: новый автобусный маршрут запустят в Новосибирск...

Image

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи...