ФСБ вычислила воровавшего игровые аккаунты новосибирского хакера

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Новосибирец взламывал аккаунты геймеров во время работы ночным охранником; гособвинитель попросил суд назначить условное наказание.

Охранник НГАУ ответит за кражу игровых аккаунтов для игр Rockstar Games, а также сервисов Steam и Electronic Arts. Сегодня, 2 октября, в прокуратуре Октябрьского района рассказали о результатах прений по обвинению в создании вредоносных компьютерных программ.

Бывший сотрудник ЧОП полгода совмещал торговлю чужими аккаунтами с работой на посту охранника НГАУ – это продолжалось вплоть до января 2019 года. Согласно материалам дела, мужчина скачал хакерские программы для подбора логинов и паролей к популярным игровым платформам, в том числе Steam и сервисам Rockstar Games и Electronic Arts.

Получив в результате взлома контроль над аккаунтами неизвестных геймеров, 31-летний подозреваемый затем продавал их на электронной бирже FunPay. Однако бизнес не отличался высокой рентабельностью — за шесть месяцев хакер смог заработать лишь около 1,7 тысячи рублей.

Охранника поймали сотрудники ФСБ, вычислив организатора компьютерных атак по IP-адресу.

«Обвиняемый полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, сегодня состоялись прения в суде. Прокуратура попросила назначить два года лишения свободы условно без штрафа», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

Октябрьский районный суд запланировал последнее слово и приговор на следующем заседании.

Напомним, в мае студенты НГАУ были арестованы за попытку отмыть фальшивки из Москвы в Новосибирске.