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ФСБ вычислила воровавшего игровые аккаунты новосибирского хакера

Рубрика: общество

02.10.2019 18:19

Фото с сайта pixabay.com

Новосибирец взламывал аккаунты геймеров во время работы ночным охранником; гособвинитель попросил суд назначить условное наказание. 

Охранник НГАУ ответит за кражу игровых аккаунтов для игр Rockstar Games, а также сервисов Steam и Electronic Arts. Сегодня, 2 октября, в прокуратуре Октябрьского района рассказали о результатах прений по обвинению в создании вредоносных компьютерных программ.

Бывший сотрудник ЧОП полгода совмещал торговлю чужими аккаунтами с работой на посту охранника НГАУ – это продолжалось вплоть до января 2019 года. Согласно материалам дела, мужчина скачал хакерские программы для подбора логинов и паролей к популярным игровым платформам, в том числе Steam и сервисам Rockstar Games и Electronic Arts. 

Получив в результате взлома контроль над аккаунтами неизвестных геймеров, 31-летний подозреваемый затем продавал их на электронной бирже FunPay. Однако бизнес не отличался высокой рентабельностью — за шесть месяцев хакер смог заработать лишь около 1,7 тысячи рублей. 

Охранника поймали сотрудники ФСБ, вычислив организатора компьютерных атак по IP-адресу.

«Обвиняемый полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, сегодня состоялись прения в суде. Прокуратура попросила назначить два года лишения свободы условно без штрафа», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

Октябрьский районный суд запланировал последнее слово и приговор на следующем заседании. 

Напомним, в мае студенты НГАУ были арестованы за попытку отмыть фальшивки из Москвы в Новосибирске.

 

Никита Манько

Теги: компьютерные игры IT суд ФСБ

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сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:26 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:30 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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