Фура убила двоих человек на алтайской трассе и врезалась в заброшенную СТО

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Два человека погибли в ДТП на алтайской трассе, где фура врезалась в здание и загорелась; в местном ГИБДД сообщили первые подробности трагедии.

Крупная авария с участием грузового автомобиля «Скания» и универсала «Тойоты Раум» произошла сегодня в 14:50 в населённом пункте Тальменка Алтайского края. По предварительной версии, фура выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковушкой. Водитель и пассажир иномарки скончались. Мужчина, находившийся за рулём грузовика «Скания», также получил травмы. Об этом Сиб.фм сообщили в УГИБДД по Алтайскому краю.

По информации регионального МЧС, в результате столкновения грузовик отбросило в сторону – он врезался в здание автосервиса и загорелся.

«Здание было не эксплуатируемым, в помещении в момент происшествия никого не было», – сказали спасатели, уточнив, что пожар распространился на площади порядка 150 квадратных метров.

Напомним, 1 октября Сиб.фм писал об аварии с участием шести автомобилей в Новосибирске.