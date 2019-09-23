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ХК "Сибирь" обыграл "Адмирал"

Рубрика: общество, спорт

02.10.2019 18:47

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ завершился победой «Сибири» над «Адмиралом»; новосибирцы отыгрались после громкого поражения в последние секунды матча.

Последняя дальневосточная серия выездных игр завершилась победой «Сибири» во Владивостоке. Новосибирцы сумели отыграться после поражения недавнего «Адмиралу». 

Первую двадцатиминутку «Сибирь» начала с заброшенной шайбы. Уже на пятой минуте счёт открыл Юусо Пуустинен. Попытки сравнять счёт в исполнении хозяев не увенчались успехом – на перерыв команды ушли со счётом 1:0.

Через минуту после начала следующего периода «Адмирал» оперативно сравнял счёт. Шайбу в ворота новосибирцев забросил Денис Вихарев. Спустя несколько минут произошёл опасный момент у ворот «моряков», которые остались в меньшинстве, однако воспользоваться им гости не смогли. 

Третий период начался в формате «4 на 4» с прессинга в исполнении «Адмирала» – хозяева сразу же предприняли попытку пробить ворота «Сибири». Новосибирцы ушли в защиту ближе к концу периода – сказывается ничейный счёт. До конца матча оставались считанные секунды, когда "Сибири" удалось прорваться к воротам хозяев — Пуустинен оформил спасительный дубль, который привёл гостей к победе. Итог матча — 2:1 в пользу "Сибири".

"Сибирь" сумела прервать серию поражений. Новосибирский клуб отыгрался после первого поражения во Владивостоке 30 сентября. Сейчас "Сибирь" поднялась на 9 место турнирной таблицы с 15 очками после 12 встреч. 

Следующий матч «Сибирь» проведёт в Нижнекамске – 5 октября новосибирцев примет «Нефтехимик». 

Напомним, 30 сентября "Сибирь" проиграла "Адмиралу" по буллитам. 

Эмиль Фукс

Теги: хоккей ХК «Сибирь» Новосибирск

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