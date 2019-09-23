Лайфхак дня: завтрак в микроволновке за 5 минут

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Лайфхак дня: завтрак в микроволновке за 5 минутРубрика: общество
03.10.2019 08:03
фото pixabay.com
Есть несколько минут, чтобы собраться на работу или отправить ребёнка в школу, а завтрак не готов? Сиб.фм приготовил несколько быстрых рецептов завтрака в микроволновке.
Кекс в кружке
Берёте по четыре столовых ложки муки и сахара, две столовых ложки какао, одно яйцо, по три столовых ложки молока и сливочного масла, а также половину чайной ложки разрыхлителя. Смешиваете всё. Вместо модной силиконовой формы подойдёт любая кружка без металлических ободков (помните, такие есть во многих сервизах). Все ингредиенты тщательно перемешиваем и выкладываем в кружку. Ставим в микроволновку на мощность 750 ватт на 3 минуты. Вуаля! Кекс готов! Посыпать его сахарной пудрой или полить вареньем – будет ещё вкуснее.
Омлет с ветчиной
Рецепт потребует предварительной нарезки, а если сделаете заготовки вечером, управитесь быстрее, чем за 5 минут.
Берёте одно куриное яйцо, одну чайную ложку сливочного масла, три столовых ложки молока, щепотку тёртого сыра, щепотку нарезанной ветчины, щепотку сухарей и зелень (если нравится). Смешиваете всё венчиком или вилкой. На дно формы сухари, сверху – всё остальное.
На 5 минут в микроволновку (ориентируйтесь по мощности своей печи, вы увидите, когда омлет готов — он изменит цвет и увеличится в размере) – и на стол!
Горячие бутерброды
С вечера осталась нарезанные колбаса или овощи? Проблема с завтраком решена.
Берём хлеб по вкусу (отрубной, бородинский, белый), смазываем небольшим количеством сливочного масла, укладываем сверху овощи, колбасу, нарезанные сосиски (в общем, всё, что осталось в холодильнике, подойдёт), посыпаем тёртым сыром или укрываем кусочком нарезанного (если есть) и ставим в микроволновку буквально на 1-1,5 минуты.
Приятного аппетита!
Напомним, каждое утро Сиб.фм рассказывает новосибирцам о полезных в жизни лайфхаках, например, о том, как ни с кем не ругаться.
Татьяна Картавых
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