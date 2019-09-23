«Месяц не могли найти рядом с местом пропажи»: новосибирцев возмутили методы поиска Натальи Устиновой

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Местные жители не понимают, как можно было не заметить тело; район прочёсывали во время розыска.

По предварительным данным, тело пропавшей 6 сентября Натальи Устиновой обнаружили на окраине Кировского района. Жителей Новосибирска шокировал тот факт, что девушку нашли лишь спустя месяц и недалеко от места, где она была в последний раз. Люди начали обсуждать происшествие в новосибирских группах «АСТ-54» и «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Месяц не могли найти, а она пролежала всё время недалеко от места высадки из такси», – пишет пользователь.

«Я понимаю, если бы зима была, снег растаял и так далее… А сейчас что?», – добавляет другой

Предположительно, погибшую Наталью Устинову нашли на пересечении улиц Петухова и Бородина. Сообщается, что тело было настолько обезображено, что пока невозможно выяснить характер нанесённых повреждений, если таковые были. Труп обнаружили в болотистой местности.

Напомним, сегодня частный детектив, занимавшийся расследованием дела о пропаже женщины, опроверг некоторые версии преступления.