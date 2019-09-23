На продолжение улицы Титова потратят 218 миллионов рублей

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На продолжение улицы Титова потратят 218 миллионов рублейРубрика: общество
02.10.2019 08:38
Мэрия Новосибирска анонсировала начало строительства второй очереди одной из главных улиц Левобережья; объект обойдётся более чем в 218 миллионов рублей.
Строительство второй очереди улицы Титова — на участке от Заозёрной до Порт-Артурской — началось в Новосибирске. Общая протяжённость дороги составит 757,25 метров. При этом на работы направят более 218 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Как уточняется в сообщении, сейчас на месте идут работы по строительству ливневой канализации и замене грунта основания.
Сегодня участок строительства посетят глава Новосибирска Анатолий Локоть, а также руководители дорожно-строительной сферы города. На месте они проведут совещание.
Первый этап строительства улицы Титова на участке от Бийской до Заозёрной протяжённостью 676 метров и шириной 15 метров обошёлся в 174,2 миллиона рублей.
Напомним, 1 октября Сиб.фм писал об объявленном аукционе на проведение реконструкции площади Лыщинского в Новосибирске — её преобразят к МЧС по хоккею.
Мария Машанова
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