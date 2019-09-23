На продолжение улицы Титова потратят 218 миллионов рублей

Мэрия Новосибирска анонсировала начало строительства второй очереди одной из главных улиц Левобережья; объект обойдётся более чем в 218 миллионов рублей.

Строительство второй очереди улицы Титова — на участке от Заозёрной до Порт-Артурской — началось в Новосибирске. Общая протяжённость дороги составит 757,25 метров. При этом на работы направят более 218 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Как уточняется в сообщении, сейчас на месте идут работы по строительству ливневой канализации и замене грунта основания.

Сегодня участок строительства посетят глава Новосибирска Анатолий Локоть, а также руководители дорожно-строительной сферы города. На месте они проведут совещание.

Первый этап строительства улицы Титова на участке от Бийской до Заозёрной протяжённостью 676 метров и шириной 15 метров обошёлся в 174,2 миллиона рублей.

Напомним, 1 октября Сиб.фм писал об объявленном аукционе на проведение реконструкции площади Лыщинского в Новосибирске — её преобразят к МЧС по хоккею.