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На ЖКХ и зарплаты бюджетников в Новосибирской области направят 2,38 миллиарда рублей

Рубрика: общество

02.10.2019 17:51

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

На заседании комитета по бюджетной финансово-экономической политике и собственности депутаты поддержали корректировки, предложенные правительством региона; законопроект вынесен на рассмотрение на ближайшей сессии.

Законопроект «О внесении изменений в Закон Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы"» на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

По его словам, основной объём дополнительного финансирования – 1,365 миллиарда рублей, планируется направить на поддержку предприятий ЖКХ в связи с подготовкой к отопительному сезону. Поэтому законопроект готовился в «оперативных условиях». На реализацию «зарплатных» Указов Президента РФ – на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, прежде всего, культуры и образования, предусмотрено 119,8 млн рублей. В Резервный фонд правительства региона – на непредвиденные расходы, планируется направить 873,2 млн рублей. Ещё 22,2 млн будут распределены на иные мероприятия.

Доходную часть бюджета предложено увеличить на 2,380 млрд рублей, в том числе 1,493 млрд поступит за счёт заемных источников и 887 млн рублей – из невостребованных ассигнований и экономии по результатам торгов.

«На момент подготовки законопроекта итогов исполнения бюджета за восемь месяцев года ещё не было, поэтому принимать решение по корректировке доходной части считаем преждевременным», – пояснил министр 

Он уточнил, что к концу года, как правило, формируется экономия бюджетных средств, поэтому «по факту привлечение заёмных средств не потребуется».

Из федерального бюджета дополнительно поступит 1,6 млрд рублей в качестве целевых межбюджетных трансфертов. Как уточнил Виталий Голубенко, 1,209 млрд рублей будут направлены на строительство моста через Обь, 411,1 млн рублей – на поддержку малого и среднего предпринимательства, 45,7 млн рублей – на приобретение автомобилей для социального обслуживания граждан, 36,4 млн рублей – на приобретение лесопожарной техники и оборудования, 24,5 млн рублей – на внедрение медицинских информационных систем, и 3,9 млн рублей – на покупку транспорта для предупреждения ЧС.

Председатель комитета Александр Морозов уточнил, достаточно ли будет выделяемой суммы для расчёта топлива и подготовки к отопительному сезону муниципалитетами. Ответ был утвердительный. Размер субсидии рассчитан, исходя из сумм, посчитанных департаментом по тарифам. 

Заместитель председателя комитета Валентин Сичкарёв заметил, что для рассмотрения законопроекта пришлось сдвинуть дату проведения сессии на 3 октября. 

«Перераспределительные предложения от главных распорядителей бюджетных средств розданы депутатам. Препятствий для вынесения законопроекта на сессию Законодательного собрания нет», – констатировал законодатель.

Комитет принял решение вынести законопроект на заседание сессии для рассмотрения в первом чтении. 

«Поправки к правительственному документу уже поступают в комитет. Они касаются целого ряда объектов социально-культурного назначения, в частности объектов спорта, а также дорожного строительства, изменения внутриотраслевых планов. Приятно то, что 2,5 млрд рублей уходят в экономику и социальную сферу Новосибирской области», – подытожил председатель комитета Александр Морозов.

Напомним, 30 сентября на заседании комитета регионального Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности признали эффективной реализацию госпрограмм. 

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область бюджет Законодательное собрание

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