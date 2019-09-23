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Новосибирск: события 3 октября

Рубрика: афиша, общество

03.10.2019 06:01

Фото со страницы Анатолия Локтя в социальной сети "ВКонтакте", Кати Поповой, сайта "Открытый урок", arriva.ru

Два важных события пройдут сегодня, 3 октября, в Новосибирске: первое пленарное заседание сессии Законодательного собрания региона и традиционная встреча мэра с представителями СМИ. Об этих и других событиях в анонсе событий дня от Сиб.фм.

Лучший по профессии

В Новосибирском авиастроительном лицее пройдёт конкурс профессионального мастерства среди токарей. О своём участии заявили более 20 мастеров своего дела. Они будут соревноваться как в теоретической части, так и в практической. Среди участников как профессиональные токари, так и студенты постигающие азы мастерства.

Соревнования будут проходить по адресу: город Новосибирск, улица Ползунова, 5. Начало в 9:00.

Выставки

Выставка «По зову сердца – по долгу службы» откроется сегодня в музее Дзержинского района города Новосибирска. Она посвящена людям, чьё призвание спасение людей. Посетителям расскажут что такое «набор выживания», как работают парашютно-спасательная служба и пожарные, как комар спасает жизнь пилотам и многое другое.

Открытие выставки состоится в 14:00. Она будет работать до 15 января 2020 года.

Законотворчество

В 10:00 начнётся 45-я сессия Законодательного Собрания Новосибирской области. Депутаты рассмотрят более 40 вопросов среди которых – областной бюджет на 2020 год и принятие плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области.

Мэр и СМИ

Анатолий Локоть проведёт очередной час общения с прессой. Он ответит на вопросы журналистов, а также расскажет о решении актуальных задач. Начало в 14:40.

Этнотворчество

В областном краеведческом музее в 18:30 состоится открытие выставки «Хакасский орнамент». Она организована при поддержке Хакасского национального краеведческого музея. Посетители увидят национальную хакасскую одежду: повседневную и праздничную, мужскую и женскую. Особое место уделено шаманской атрибутике. Отдельный комплекс посвящен бытовым предметам, украшенным традиционным орнаментом – шкатулки, солонки, туеса, седла и др. Выставка будет работать до 10 ноября. 

 

Анатолий Якимов

Теги: культура политика Новосибирск события

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сегодня 07:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 05:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

На ЖКХ и зарплаты бюджетников в Новосибирской области направят 2,38 миллиарда рублей

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:39 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:58 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частный детектив

вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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