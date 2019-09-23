Новосибирск: события 3 октября

Фото со страницы Анатолия Локтя в социальной сети "ВКонтакте", Кати Поповой, сайта "Открытый урок", arriva.ru

Два важных события пройдут сегодня, 3 октября, в Новосибирске: первое пленарное заседание сессии Законодательного собрания региона и традиционная встреча мэра с представителями СМИ. Об этих и других событиях в анонсе событий дня от Сиб.фм.

Лучший по профессии

В Новосибирском авиастроительном лицее пройдёт конкурс профессионального мастерства среди токарей. О своём участии заявили более 20 мастеров своего дела. Они будут соревноваться как в теоретической части, так и в практической. Среди участников как профессиональные токари, так и студенты постигающие азы мастерства.

Соревнования будут проходить по адресу: город Новосибирск, улица Ползунова, 5. Начало в 9:00.

Выставки

Выставка «По зову сердца – по долгу службы» откроется сегодня в музее Дзержинского района города Новосибирска. Она посвящена людям, чьё призвание спасение людей. Посетителям расскажут что такое «набор выживания», как работают парашютно-спасательная служба и пожарные, как комар спасает жизнь пилотам и многое другое.

Открытие выставки состоится в 14:00. Она будет работать до 15 января 2020 года.

Законотворчество

В 10:00 начнётся 45-я сессия Законодательного Собрания Новосибирской области. Депутаты рассмотрят более 40 вопросов среди которых – областной бюджет на 2020 год и принятие плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области.

Мэр и СМИ

Анатолий Локоть проведёт очередной час общения с прессой. Он ответит на вопросы журналистов, а также расскажет о решении актуальных задач. Начало в 14:40.

Этнотворчество

В областном краеведческом музее в 18:30 состоится открытие выставки «Хакасский орнамент». Она организована при поддержке Хакасского национального краеведческого музея. Посетители увидят национальную хакасскую одежду: повседневную и праздничную, мужскую и женскую. Особое место уделено шаманской атрибутике. Отдельный комплекс посвящен бытовым предметам, украшенным традиционным орнаментом – шкатулки, солонки, туеса, седла и др. Выставка будет работать до 10 ноября.