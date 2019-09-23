Новосибирского патологоанатома подозревают в получении более миллиона рублей взяток

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Патологоанатому клинической больницы № 1 Новосибирска вменяют получение взяток на сумму более миллиона рублей; деньги он получал за рекламу услуг ритуальной компании «Некрополь».

Заведующего патологоанатомическим отделением городской клинической больницы № 1 Новосибирска подозревают в участии в коррупционной схеме, которая действовала почти 10 лет. По версии следователей, руководитель учреждения получал взятки от менеджера ритуальной компании «Некрополь», после чего давал указания своим подчинённым рекомендовать услуги этой фирмы родственникам умерших. Информация о возбуждённом уголовном деле размещена на официальном сайке регионального Следкома.

Как уточнили в ведомстве, сумма полученных взяток превысила миллион рублей.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области», – уточнили в Следкоме.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, Сейчас заведующий патологоанатомическим отделением взят под стражу. 44-летняя менеджер ООО «Некрополь» помещена под домашний арест, ей предъявлено обвинение по статье о даче взятки.

Напомним, 2 октября Сиб.фм писал о том, что сегодня в доме членов семьи директора новосибирского крематория прошли обыски.