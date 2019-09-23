Обнови лицо

Фото Станислава Гусева

1 октября в салоне красоты GENOM состоялось мероприятие, посвящённое очень популярной процедуре в осенний период – пилингу. Гостям презентовали многообразие процедур, которые можно выполнять с применением средств от испанского бренда pHformula.

В салоне красоты GENOM рассказали, как можно правильно ухаживать за кожей. Были продемонстрированы процедуры деликатного обновления кожи, разработанные для различных её потребностей, таких как: осветление пигментных пятен, борьба с акне, чувствительность кожи, и, конечно, омоложение. Интерес для мам, пришедших с подростками, вызвала процедура так называемой химической чистки лица. Процедуры были выполнены юноше и девушке, и гости смогли оценить результат – чистая, здоровая, сияющая кожа. Наибольший интерес возрастной группы гостей вызвала процедура TCA-пилинга.





Процедура была выполнена в присутствии гостей, все смогли оценить результат – глубокий лифтинг без видимого повреждения кожи, отсутствие мелких морщин уже после первой процедуры. Венцом же праздника стал традиционный розыгрыш трёх бесплатных процедур.

А весь октябрь в салоне действуют специальные цены на процедуры пилинга, успейте воспользоваться!