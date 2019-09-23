Обыски прошли в семье директора новосибирского крематория

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Обыски прошли в семье директора новосибирского крематорияРубрика: проиcшествия
02.10.2019 14:31
фото с сайта новосибирского крематория
В отношении членов семьи гендиректора Новосибирского крематория проводятся оперативные действия; изъяты электронные носители информации.
В Новосибирске следователи пришли к сыну генерального директора крематория и по совместительству директору музея погребальной культуры Борису Якушину. Об этом сообщает «МК в Новосибирске». По информации издания, у предпринимателя изъяты электронные носители информации.
В семье Якушина изданию рассказали, что связывают действия правоохранителей с переделом рынка ритуальных услуг. И считают, что обыски могут производиться из-за уголовного дела, возбуждённого в отношении сотрудницы крематория, которая отказалась от адвокатов и стала сотрудничать со следствием.
По другим источникам, обыски могут быть связаны с задержанием патологоанатома, который торговал данными умерших и наладил бизнес с фирмой ритуальных услуг.
Получить комментарии у отца и сына Якушиных оперативно не удалось: их телефоны выключены.
Напомним, 25 сентября обыски прошли в доме главы Мошковского района Сергея Евстифеева и его жены Ирины. В отношении неё как директора психоневрологического дома-интерната возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Татьяна Картавых
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