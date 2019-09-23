Отец с детьми на руках выпал из окна

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Причиной трагедии следователи называют возможный развод; на месте нашли записку.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 30-летнего мужчины и двоих его малолетних детей – полуторагодовалого сына и четырёхлетней дочери.

Тела отца и сына нашли под окнами дома, в котором на девятом этаже проживала семья. Девочка была ещё жива, но скончалась в больнице. ЧП произошло 1 октября в Саратове.

По одной из версий, мужчина в последнее время очень сильно переживал из-за ссоры с женой и её угрозы подать на развод. По информации близких, женщина в момент трагедии якобы ушла подавать заявление. Где она была на самом деле, выясняет следствие.

Напомним, 30 сентября из окна малосемейного общежития в Бердске выпала 16-летняя девушка.