По факту смерти ребёнка в школе возбуждено уголовное дело

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По факту смерти ребёнка в школе возбуждено уголовное делоРубрика: проиcшествия
02.10.2019 09:47
фото с сайта СУ СКР по Республике Алтай
Следком опубликовал подробности смерти десятиклассника на уроке физкультуры; мальчик в школе не учился.
Следственный комитет по Республике Алтай возбудил уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка на уроке физкультуры в школе села Чоя. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
Как сообщает Следком, в день трагедии 16-летний подросток пришёл в школу, чтобы сдать учебники. Из 10 класса мальчик перевёлся в профессиональное училище и находиться на уроках не мог. Однако по собственной инициативе юноша направился в спортивный зал и присоединился к своему бывшему классу. Во время выполнения упражнения на перекладине мальчику стало плохо, он потерял сознание. Реанимационные мероприятия, которые проводили учитель физкультуры и фельдшер, ни к чему не привели: прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть ребёнка.
В социальных сетях уже появилась информация, что у мальчика были серьёзные проблемы со здоровьем. В 16 лет он выглядел значительно младше своих сверстников.
Следователи изъяли для изучения медицинскую карту подростка. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин трагедии.
Напомним, в июне во время проведения ЕГЭ на скорой увезли школьника в Бурятии.
Татьяна Картавых
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