Погода в Новосибирске 3 октября: доставайте солнцезащитные очки

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Погода в Новосибирске 3 октября: доставайте солнцезащитные очкиРубрика: общество
03.10.2019 07:03
фото pixabay.com
Прогноз погоды на четверг опубликовали синоптики: держите заряд солнца перед зимой.
В Новосибирске продолжается бабье лето. Метеорологи рассказали, каким будет четверг 3 октября.
По прогнозу в городе весь день будет светить ослепляющее солнце. Уже к 13:00 столбик термометра поднимется до отметки + 11 градусов Цельсия. К 16:00 воздух прогреется ещё сильнее. Падать температура начнёт только с заходом солнца: в 19:00 — обещают + 8, а уже в 22:00 — всего + 5 выше нулевой отметки.
Ночами температура не будет подниматься выше + 1 градуса. Не исключено, что это вызовет сильные утренние туманы.
Ветер обещают умеренный юго — юго-западный с порывами до восьми метров в секунду.
Напомним, 2 октября синоптики пообещали новосибирцам летние выходные.
Татьяна Картавых
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