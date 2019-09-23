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Погода в Новосибирске 3 октября: доставайте солнцезащитные очки

Рубрика: общество

03.10.2019 07:03

фото pixabay.com

Прогноз погоды на четверг опубликовали синоптики: держите заряд солнца перед зимой. 

В Новосибирске продолжается бабье лето. Метеорологи рассказали, каким будет четверг 3 октября. 

По прогнозу в городе весь день будет светить ослепляющее солнце. Уже к 13:00 столбик термометра поднимется до отметки + 11 градусов Цельсия. К 16:00 воздух прогреется ещё сильнее. Падать температура начнёт только с заходом солнца: в 19:00 — обещают + 8, а уже в 22:00 — всего + 5 выше нулевой отметки. 

Ночами температура не будет подниматься выше + 1 градуса. Не исключено, что это вызовет сильные утренние туманы. 

Ветер обещают умеренный юго — юго-западный с порывами до восьми метров в секунду. 

Напомним, 2 октября синоптики пообещали новосибирцам летние выходные

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область погода Солнце

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Через два года новосибирцы смогут летать без пересадок в Варшаву, Ганновер, Дюссельдорф

сегодня 07:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:01 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» победил на своём поле «Читу»

вчера 22:49 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске ищут 14-летнего подростка на квардроцикле

вчера 20:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

В новосибирских торговых центрах нашли опасные батуты

вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метрополитене запущен новый тематический вагон

вчера 17:05 Общество 0 Коммент.

Обнови лицо

вчера 16:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирского патологоанатома подозревают в получении более миллиона рублей взяток

вчера 15:58 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть взлетел в рейтинге мэров

вчера 15:46 Общество 0 Коммент.

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частный детектив

вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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