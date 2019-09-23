Погода в Новосибирске 3 октября: доставайте солнцезащитные очки

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Прогноз погоды на четверг опубликовали синоптики: держите заряд солнца перед зимой.

В Новосибирске продолжается бабье лето. Метеорологи рассказали, каким будет четверг 3 октября.

По прогнозу в городе весь день будет светить ослепляющее солнце. Уже к 13:00 столбик термометра поднимется до отметки + 11 градусов Цельсия. К 16:00 воздух прогреется ещё сильнее. Падать температура начнёт только с заходом солнца: в 19:00 — обещают + 8, а уже в 22:00 — всего + 5 выше нулевой отметки.

Ночами температура не будет подниматься выше + 1 градуса. Не исключено, что это вызовет сильные утренние туманы.

Ветер обещают умеренный юго — юго-западный с порывами до восьми метров в секунду.

Напомним, 2 октября синоптики пообещали новосибирцам летние выходные.