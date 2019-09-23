После проверки Путин уволил главного следователя Новосибирской области

Фото с сайта ГУ МВД России по Новосибирской обалсти

Президент России подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных органах; среди уволенных значится фамилия генерал-майора юстиции, заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Андрея Неупокоева.

В начале сентября в Новосибирск прилетела комиссия отдела собственной безопасности Министерства внутренних дел России. Как ранее сообщал Сиб.фм, проверка проходила в отношении заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Андрея Неупокоева и его подчинённых.

Проверяющие выявили, что в отделе полиции «Дзержинский» были неправомерно продлены сроки расследования 82 уголовных дел. Это было сделано умышленно – для того, чтобы улучшить показатели работы отдела. Андрей Неупокоев, занимающий должность главного следователя, должен был следить за соблюдением сроков расследования и качеством работы. Комиссия рекомендовала отправить в отставку заместителя начальника.

Во вторник, 1 октября, Владимир Путин подписал указ, согласно которого девять высокопоставленных офицеров силовых ведомств, в том числе Андрей Неупокоев, оправлены в отставку.

Напомним, 14 августа стало известно об увольнении начальника полиции города Омска за драку в московском метро.