Повторный матч ХК «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

Фото с сайта ХК «Сибирь»

Новосибирцы сыграют ещё один матч во Владивостоке в рамках регулярного чемпионата КХЛ; букмекеры верят в победу «Сибири», несмотря на последнее поражение.

Завершающая выездная встреча «Сибири» перед домашними играми пройдёт сегодня во Владивостоке. Новосибирцы ещё раз сыграют с «Адмиралом». Матч начнётся в 16:30 по Новосибирскому времени.

Последний матч закончился не в пользу гостей. «Сибирь» вела в счёте с разрывом в две шайбы до последней минуты, однако «Адмирал» совершил внезапный камбэк, а потом обыграл гостей по буллитам. До этого сибиряки проиграли хабаровскому «Амуру» со счётом 3:0.

Букмекерские конторы, несмотря на два поражения «Сибири» подряд, отдают небольшое преимущество сибирякам – коэффициент на их победу 2.35 против 2.85 у «Адмирала».

Напомним, 30 сентября «Сибирь» проиграла «Адмиралу» по буллитам.