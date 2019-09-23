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Повторный матч ХК «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

Рубрика: общество, спорт

02.10.2019 10:02

Фото с сайта ХК «Сибирь»

Новосибирцы сыграют ещё один матч во Владивостоке в рамках регулярного чемпионата КХЛ; букмекеры верят в победу «Сибири», несмотря на последнее поражение. 

Завершающая выездная встреча «Сибири» перед домашними играми пройдёт сегодня во Владивостоке. Новосибирцы ещё раз сыграют с «Адмиралом». Матч начнётся в 16:30 по Новосибирскому времени. 

Последний матч закончился не в пользу гостей. «Сибирь» вела в счёте с разрывом в две шайбы до последней минуты, однако «Адмирал» совершил внезапный камбэк, а потом обыграл гостей по буллитам. До этого сибиряки проиграли хабаровскому «Амуру» со счётом 3:0.

Букмекерские конторы, несмотря на два поражения «Сибири» подряд, отдают небольшое преимущество сибирякам – коэффициент на их победу 2.35 против 2.85 у «Адмирала».

Напомним, 30 сентября «Сибирь» проиграла «Адмиралу» по буллитам. 

Эмиль Фукс

Теги: хоккей Новосибирск хк сибирь

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сегодня 12:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Повторный матч ХК «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

По факту смерти ребёнка в школе возбуждено уголовное дело

сегодня 09:47 Хроника 0 Коммент.

Таможенники раскрыли объёмы идущего в Сибирь контрафакта

сегодня 09:17 Общество 0 Коммент.

Трёхлетний мальчик погиб под колёсами трактора в Новосибирской области

сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

По вине ветеринара возникла угроза заражения людей опасным заболеванием

сегодня 07:50 Общество 0 Коммент.

Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футбол

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 2 октября: лето не спешит прощаться

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 2 октября

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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