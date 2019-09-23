Повторный матч ХК «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

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Повторный матч ХК «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеровРубрика: общество, спорт
02.10.2019 10:02
Фото с сайта ХК «Сибирь»
Новосибирцы сыграют ещё один матч во Владивостоке в рамках регулярного чемпионата КХЛ; букмекеры верят в победу «Сибири», несмотря на последнее поражение.
Завершающая выездная встреча «Сибири» перед домашними играми пройдёт сегодня во Владивостоке. Новосибирцы ещё раз сыграют с «Адмиралом». Матч начнётся в 16:30 по Новосибирскому времени.
Последний матч закончился не в пользу гостей. «Сибирь» вела в счёте с разрывом в две шайбы до последней минуты, однако «Адмирал» совершил внезапный камбэк, а потом обыграл гостей по буллитам. До этого сибиряки проиграли хабаровскому «Амуру» со счётом 3:0.
Букмекерские конторы, несмотря на два поражения «Сибири» подряд, отдают небольшое преимущество сибирякам – коэффициент на их победу 2.35 против 2.85 у «Адмирала».
Напомним, 30 сентября «Сибирь» проиграла «Адмиралу» по буллитам.
Эмиль Фукс
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