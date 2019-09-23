Протест водителя Range Rover перекрыл половину улицы в центре Новосибирска

Фото очевидцев предоставлено Сибф.м

Мужчина залез на внедорожник без номеров как на броневик и начал вещать оттуда; к месту съехались экипажи полиции.

Водитель элитного внедорожника остановился на разделительной полосе и устроил большую пробку в центре Новосибирска. Сегодня, 2 октября очевидцы прислали Сиб.фм видео с улицы Писарева.

Инцидент произошёл около 20:00 недалеко от перекрёстка с улицей Мичурина. Неизвестный мужчина остановил внедорожник на разделительной полосе и начал вещать прямо с крыши внедорожника. Автомобиль не имеет номеров, уточнили водители.

Водители рассказали Сиб.фм, что мужчина также начал снимать происходящее на камеру – к месту вскоре прибыли два экипажа ДПС, которые взяли машину в коробку и перекрыли ближайшие полосы. В ответ мужчина начал привлекать ещё больше внимания, обращаясь к водителям со словами: «Подтягивайтесь, подтягивайтесь».

Внезапное перекрытие сильно замедлило движение по правой стороне улицы Писарева от перекрёстка с Мичурина до перекрёстка с Красным проспектом. По свидетельствам очевидцев, мужчина производит впечатление неадекватного человека.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали, что на данном участке проводится рейд ГИБДД «Нетрезвый водитель». В инспекции безопасности дорожного движения пообещали прокомментировать итоги рейда завтра.

Напомним, 26 сентября ДТП на Гагаринской привело к пробке в полтора километра.