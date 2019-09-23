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Протест водителя Range Rover перекрыл половину улицы в центре Новосибирска

Рубрика: общество

02.10.2019 20:46

Фото очевидцев предоставлено Сибф.м

Мужчина залез на внедорожник без номеров как на броневик и начал вещать оттуда; к месту съехались экипажи полиции. 

Водитель элитного внедорожника остановился на разделительной полосе и устроил большую пробку в центре Новосибирска. Сегодня, 2 октября очевидцы прислали Сиб.фм видео с улицы Писарева.

Инцидент произошёл около 20:00 недалеко от перекрёстка с улицей Мичурина. Неизвестный мужчина остановил внедорожник на разделительной полосе и начал вещать прямо с крыши внедорожника. Автомобиль не имеет номеров, уточнили водители.  

Водители рассказали Сиб.фм, что мужчина также начал снимать происходящее на камеру – к месту вскоре прибыли два экипажа ДПС, которые взяли машину в коробку и перекрыли ближайшие полосы. В ответ мужчина начал привлекать ещё больше внимания, обращаясь к водителям со словами: «Подтягивайтесь, подтягивайтесь».

Внезапное перекрытие сильно замедлило движение по правой стороне улицы Писарева от перекрёстка с Мичурина до перекрёстка с Красным проспектом. По свидетельствам очевидцев, мужчина производит впечатление неадекватного человека.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали, что на данном участке проводится рейд ГИБДД «Нетрезвый водитель». В инспекции безопасности дорожного движения пообещали прокомментировать итоги рейда завтра.  

Напомним, 26 сентября ДТП на Гагаринской привело к пробке в полтора километра.

 

Никита Манько

Теги: полиция видео пробки протесты

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сегодня 18:19 Общество 0 Коммент.

На ЖКХ и зарплаты бюджетников в Новосибирской области направят 2,38 миллиарда рублей

сегодня 17:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:26 Хроника 0 Коммент.

В завод по производству уникальных пластин в Новосибирске вложили 350 миллионов рублей

сегодня 14:17 Бизнес 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:30 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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