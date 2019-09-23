Анатолий Локоть взлетел в рейтинге мэров

Фото из архива Сиб.фм

В рейтинге мэров столиц субъектов России Анатолий Локоть занимает 55-ю строчку; за год он поднялся на 13 позиций.

Работу российских градоначальников оценили в Центре информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовом университете при правительстве России. По результатам двух прошедших месяцев Анатолий Локоть находится на 55-й позиции из 88.

Как отмечает политтехнолог, директор Центра правовых и избирательных технологий Константин Малышев, в августе и начале сентября мэр Новосибирска участвовал в избирательной кампании.

«В предыдущем периоде Локоть не совершил грубых ошибок: не делал выпадов в сторону власти как федеральной, так и областной. Поэтому ему удалось достичь необходимых соглашений и сохранить пост мэра новосибирской столицы», – отметил эксперт.

По оценке политолога, Анатолий Локоть принял верное решение, отказавшись от борьбы за пост губернатора. Он не смог бы победить, при этом лишился бы должности мэра.

При этом первое место в рейтинге занимает мэр Тюмени Руслан Кухарук, второе – Юрий Галдун, глава города Белгорода, третье – Сергей Собянин, градоначальник столицы. Последнее место занимает мэр Биробиджана Александр Головатый.

Напомним, 24 сентября Анатолий Локоть вступил в должность после победы на выборах 8 сентября.