Ребёнок не дошёл до школы в Новосибирске

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В Новосибирске объявили в розыск 12-летнего школьника; он вышел из дома, но в школе не появился.

В Новосибирске разыскивают 12-летнего Ивана Иванова. Мальчик вышел из дома на улице Станиславского 1 октября и пропал.

По информации местных СМИ, до школы ребёнок так и не дошёл. Последний раз его видели во время подработки: ребёнок протирал фары какой-то машины.

Приметы Ивана Иванова: рост 154 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы, зелёные глаза. Мальчик был одет в синюю куртку с салатовым капюшоном, чёрные брюки и чёрные кеды на белой подошве.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Ивана, просят сообщить в полицию.

Напомним, в Новосибирске через два месяца поисков нашли пропавшую девочку.