Ребёнок не дошёл до школы в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
На ЖКХ и зарплаты бюджетников в Новосибирской области направят 2,38 миллиарда рублей
Новосибирского патологоанатома подозревают в получении более миллиона рублей взяток
Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частный детектив
ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле
Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе
После проверки Путин уволил главного следователя Новосибирской области
Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи Устиновой
Ёлки превратились в палки у здания правительства Новосибирской области
Видео: трюки на высоте исполнили гимнастки под крылом параплана в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Ребёнок не дошёл до школы в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
02.10.2019 15:26
фото со страницы группы «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»
В Новосибирске объявили в розыск 12-летнего школьника; он вышел из дома, но в школе не появился.
В Новосибирске разыскивают 12-летнего Ивана Иванова. Мальчик вышел из дома на улице Станиславского 1 октября и пропал.
По информации местных СМИ, до школы ребёнок так и не дошёл. Последний раз его видели во время подработки: ребёнок протирал фары какой-то машины.
Приметы Ивана Иванова: рост 154 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы, зелёные глаза. Мальчик был одет в синюю куртку с салатовым капюшоном, чёрные брюки и чёрные кеды на белой подошве.
Всех, кому что-то известно о местонахождении Ивана, просят сообщить в полицию.
Напомним, в Новосибирске через два месяца поисков нашли пропавшую девочку.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
На ЖКХ и зарплаты бюджетников в Новосибирской области направят 2,38 миллиарда рублей
Новосибирского патологоанатома подозревают в получении более миллиона рублей взяток
Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частный детектив
ФК «Новосибирск» 2 октября последний раз в году сыграет на своём поле
Битва титанов: грузовик с новосибирскими номерами попал в аварию на трассе
После проверки Путин уволил главного следователя Новосибирской области
Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи Устиновой
Ёлки превратились в палки у здания правительства Новосибирской области
Видео: трюки на высоте исполнили гимнастки под крылом параплана в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное